偏鄉水稻被偷割？ 代割隊稱誤會但農民堅提告

彰化縣芳苑鄉施姓農民本月4日向警方報案，指稱他的稻田4.8分地一期稻作不翼而飛。警方調閱錄影監視畫面，循線查到是施姓農民的朋友王姓男子代耕代割團隊，未告知就割走了，並交給盤商收購。施姓農民不願原諒，竊盜是公訴罪，警方今天依竊盜罪嫌移送王男。

警方調查，警界退休轉業的施姓農民在漢寶村快速道路旁農地種稻，原訂5日或6日收割一期稻作，4日下午發現4.8分地稻子憑空消失，只剩稻莖，他懷疑被偷割，拍照後po網發布這件事也報案。

警方調閱周邊錄影監視畫面，從載運割稻機大貨車及裝載運送稻穀小貨車的車牌，以車追人，昨（5）日晚間通知相關的王姓男子等人到案，確認身分。50多歲的王男坦承和施姓農民熟識，接受委託代為噴灑農藥，因十多天前施姓農民找他評估何時可割稻，他逕自代割和交給盤商收購，沒事前通知施姓農民，一切純屬誤會。