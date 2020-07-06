聽新聞
test
0:00 / 0:00
偏鄉水稻被偷割？ 代割隊稱誤會但農民堅提告
彰化縣芳苑鄉施姓農民本月4日向警方報案，指稱他的稻田4.8分地一期稻作不翼而飛。警方調閱錄影監視畫面，循線查到是施姓農民的朋友王姓男子代耕代割團隊，未告知就割走了，並交給盤商收購。施姓農民不願原諒，竊盜是公訴罪，警方今天依竊盜罪嫌移送王男。
警方調查，警界退休轉業的施姓農民在漢寶村快速道路旁農地種稻，原訂5日或6日收割一期稻作，4日下午發現4.8分地稻子憑空消失，只剩稻莖，他懷疑被偷割，拍照後po網發布這件事也報案。
警方調閱周邊錄影監視畫面，從載運割稻機大貨車及裝載運送稻穀小貨車的車牌，以車追人，昨（5）日晚間通知相關的王姓男子等人到案，確認身分。50多歲的王男坦承和施姓農民熟識，接受委託代為噴灑農藥，因十多天前施姓農民找他評估何時可割稻，他逕自代割和交給盤商收購，沒事前通知施姓農民，一切純屬誤會。
芳苑警分局今天表示，施姓農民認為就算很熟，也不可沒通知耕種者到場就自行收割，沒打算原諒，另一方面竊盜罪是公訴罪，警方今天以竊盜罪嫌移送王男，並釐清非集團犯案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言