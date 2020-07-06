搜救犬進階2線1 萌樣融化人心

內政部消防署今天舉辦搜救犬晉升授階暨除役犬認養儀式，拉布拉多、德國狼犬和虎斑米克斯等10隻毛小孩齊聚，萌樣融化不少人的心。

消防署表示，此次授階的6隻搜救犬分別來自新北、台中和台南等地，因為他們通過號稱搜救犬認證最高殿堂的搜救犬隊國際任務測驗（Mission Readiness Test，俗稱MRT），所以授與一線四星，而來自台中的「鐵雄」因為通過複試，另授與二線一星殊榮。

消防署於去年舉辦亞洲區 MRT 搜救犬隊救援能力認證，搜救犬必須不分日夜在36小時完成瓦礫場、土石流區、隧道等7個場地搜索，並且找到7成以上的受困民眾，才算通過考驗。此次測驗有7隻搜救犬通過測驗，其中有6隻來自台灣，展現我國搜救能力。

內政部長徐國勇今天上午出席活動並親自授與階章。他表示，今天對搜救犬授予正式的階級，代表著我國搜救犬在搜救隊伍的重要性，日後也將依能力分級執行災害搜救，並持續培育優秀搜救犬，保障犬隻權益與福利。

消防署今天也安排搜救犬除役認養活動，4隻除役搜救犬現身時，萌樣融化不少人的心，直呼「可愛」。不過，當搜救犬的牽繩從搜救員交到認養者手中時，現場有人不忍離別之情，頻頻拭淚。

認養者呂介夫有多年養狗經驗，直到3、4年前小狗過世，因為找不到投緣的小狗，休息了好一陣子。日前，他從報紙上看到認養新聞，再度萌起養狗的念頭，和家人討論後，家人全都投同意票，經過消防署嚴格審查獲選資格，一家人都相當開心。