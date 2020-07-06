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有人愛到海大工學院水域戲水 增設3面公告提醒誤闖要罰
基隆市鄰近海洋大學的八尺門海域，雖屬基隆商港區域，但無港務警察24小時站崗管制，有民眾會趁機沿消波塊到當地戲水。基隆港務分公司增設3面禁止遊憩及垂釣告示牌，提醒民眾別誤闖，危害港區及自身安全。
去年6月間，兩名男子從潮境公園附近海岸，乘坐波特船下水後，前往八尺門港外商港範圍釣魚。過了1個7月，1名男子到海大工學院後方消波塊區戲水受困，由海巡署岸巡人員駕駛小艇從海路救援，兩岸都被依違反商港法移航港局處置。
基隆港貯木池緊鄰海洋大學校地，成為海大師生操作小艇訓練水域，平時並無進出管制。海大工學館後方八尺門區海域也屬基隆商港，但非港務警察24小時站崗管制地點，因此常有民眾前往戲水。
基隆港務分公司表示，因為民眾誤闖海大工學館側基隆商港貯木池，以及後方八尺門區水域捕撈、釣魚、游泳及其他水上遊憩活動頻傳，經邀港務警察總隊、海巡署第二岸巡隊會勘，決定在3處地點增設禁止遊憩及垂釣告示牌。
港方提醒民眾當地屬商港區域，禁止從事垂釣、游泳、潛水及未經同意行駛船舶或浮具等行為，違者將移送航港局裁罰。
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