快訊

香港電影之死？ 港片北上中國的「合拍片啟示錄」

女學生假Coser當眾裸露 台科大道歉：涉法行為司法偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有人愛到海大工學院水域戲水 增設3面公告提醒誤闖要罰

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市鄰近海洋大學的八尺門海域，雖屬基隆商港區域，但無港務警察24小時站崗管制，有民眾會趁機沿消波塊到當地戲水。基隆港務分公司增設3面禁止遊憩及垂釣告示牌，提醒民眾別誤闖，危害港區及自身安全。

去年6月間，兩名男子從潮境公園附近海岸，乘坐波特船下水後，前往八尺門港外商港範圍釣魚。過了1個7月，1名男子到海大工學院後方消波塊區戲水受困，由海巡署岸巡人員駕駛小艇從海路救援，兩岸都被依違反商港法移航港局處置。

基隆港貯木池緊鄰海洋大學校地，成為海大師生操作小艇訓練水域，平時並無進出管制。海大工學館後方八尺門區海域也屬基隆商港，但非港務警察24小時站崗管制地點，因此常有民眾前往戲水。

基隆港務分公司表示，因為民眾誤闖海大工學館側基隆商港貯木池，以及後方八尺門區水域捕撈、釣魚、游泳及其他水上遊憩活動頻傳，經邀港務警察總隊、海巡署第二岸巡隊會勘，決定在3處地點增設禁止遊憩及垂釣告示牌。

港方提醒民眾當地屬商港區域，禁止從事垂釣、游泳、潛水及未經同意行駛船舶或浮具等行為，違者將移送航港局裁罰。

基隆港務分公司在八尺門海域增設3面禁止遊憩及垂釣告示牌，提醒民眾別誤闖，以免危害港區及自身安全。圖／基隆港務分公司提供
基隆港務分公司在八尺門海域增設3面禁止遊憩及垂釣告示牌，提醒民眾別誤闖，以免危害港區及自身安全。圖／基隆港務分公司提供
海洋大學附近的八尺門海域屬基隆商港區域，基隆港務分公司增設3面禁止遊憩及垂釣告示牌，提醒民眾別誤闖。圖／基隆港務分公司提供
海洋大學附近的八尺門海域屬基隆商港區域，基隆港務分公司增設3面禁止遊憩及垂釣告示牌，提醒民眾別誤闖。圖／基隆港務分公司提供
基隆港務分公司在八尺門海域增設3面禁止遊憩及垂釣告示牌，提醒民眾別誤闖，以免危害港區及自身安全。圖／基隆港務分公司提供
基隆港務分公司在八尺門海域增設3面禁止遊憩及垂釣告示牌，提醒民眾別誤闖，以免危害港區及自身安全。圖／基隆港務分公司提供

基隆港 海大 海巡署

延伸閱讀

傳統戲曲慢慢退出庶民娛樂舞台 基隆軒社靠有心人傳承

台南大天后宮百年匾額來自基隆 聚樂社一組復刻盛事

昔基隆璀璨一頁 北管出書留青史

基隆聚樂社 復刻百年盛事

相關新聞

關廟大火祖孫3代4死2插管 傳男縱火後畏罪亡警否認

台南關廟區花園里四維街民宅6月23日凌晨發生大火，釀成祖孫3代4死2插管的慘劇，外界原以為是單純的電氣因素肇禍，但警方深...

彰化阿嬤清晨要到自家店幫忙 途中遭氣槽車輾斃

彰化縣花壇鄉中山路今天清晨6點半左右發生一起死亡車禍，一輛機車與一輛氣體槽車發生碰撞，兩車從岔路一同右轉至中山路上時發生...

又見捕獸夾凶器！彰化斷掌傷犬網纏身 腳掌3節白骨外露

台灣動物緊急救援小組上周接獲通報，在彰化二林彰化縣二林鎮萬合里的金城巷一帶，有隻流浪犬遭到捕獸夾扣住腳掌，竄進廢棄民宅中...

有人愛到海大工學院水域戲水 增設3面公告提醒誤闖要罰

基隆市鄰近海洋大學的八尺門海域，雖屬基隆商港區域，但無港務警察24小時站崗管制，有民眾會趁機沿消波塊到當地戲水。基隆港務...

「踩了山神會懲罰你！」三角點的山林傳說與山難自救守則

「你的危險不是我的危險！」不久前，台灣熱門登山社團上出現數張外觀、顏色都神似台灣民俗法器「鯊魚劍」的鐵梯照而引發軒然大波，原因在於，這座鐵梯就架在聖稜線的地標素密達斷崖上，而這條路線本身在國家山岳分類系統中係屬「C+高難度路線」，有網友便認為，聖稜線原本就不是一條老少咸宜的大眾路線，會前往的山友多擁有一定登山經驗與技術，實在不懂為什麼雪霸國家公園管理處執意要架設鐵梯，而理由竟是「保障安全」？

失火宅破門驚見1歲嬰獨自哭 違反兒少法將開罰粗心母

新北市三重區龍門路昨晚9時許發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現全屋只有1個1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不...

酒後互看不爽 新店青潭公園2幫人馬爆衝突

新北市新店區今凌晨發生群毆事件，警方獲報趕往，調查後發現是2方人馬酒後衝突，全案依傷害、妨害秩序等罪偵辦中。

菜鳥警生期待見死亡車禍遭瘋傳 警專急澄清稱「舊聞」

警界群組近來瘋傳1則菜鳥警專生的實習心得，因文末「超直白」表示「期待有A1（死亡）車禍的發生」才能學習，引發熱議；有人直...

新北衛局女職員墜樓 爆生前感情糾紛

新北市衛生局卅歲林姓女職員三日深夜墜樓身亡，她生前在臉書發文自揭遭性侵、虐待、欺騙，各界譁然；被指控的廖姓男子昨天出面表...

車卡公墓邊坡…導航鬼打牆 警放狼煙助脫困

陳姓男子開車到台南東山高爾夫球場打球後導航返家，卻「鬼打牆」被帶往山區公墓邊坡受困；警方獲報搜救，但山區訊號不良，急中生...

「天使的眼淚」落難 嘉明湖年清數百公斤垃圾

嘉明湖因湖水湛藍有如藍寶石，景色悠美，每年大批登山客上山「朝聖」，光台東林管處登記申請借宿山屋就逾兩萬人，由各地旅行社組...

嘉明湖團百餘人「妹池」紮營 無法管

台東縣高山湖泊嘉明湖附近海拔三一四六公尺的「妹池」，傳出隨團紮營的陳姓男子右半身無法自主、需有人攙扶才能行動，疑似中風，...

熱門新聞

衛生局墜樓女曝遭人夫性侵 正宮發聲：誰把我逼向絕境

新北衛生局女員工墜樓案 前老闆出面了

房思琪翻版？ 新北女長照員輕生與渣男對話曝光

獨／人夫執行長疑為性侵渣男 同業再爆：偷A治療師加給

男子開車導航受困台南山區 警請人放狼煙引導脫困

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。