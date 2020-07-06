快訊

香港電影之死？ 港片北上中國的「合拍片啟示錄」

女學生假Coser當眾裸露 台科大道歉：涉法行為司法偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失火宅破門驚見1歲嬰獨自哭 違反兒少法將開罰粗心母

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區龍門路昨晚9時許發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現全屋只有1個1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不大，男嬰僅受輕微嗆傷。家長違法獨留6歲以下兒童在家，案件將移交警方和社會局開罰。

據了解，消防隊趕抵時，發現公寓1樓大門關閉，屋內有些微白煙冒出且看得到火光，鄰居焦急陳訴該戶住著1個婦人及2個小孩，疑似受困，消防人員立即使用砂輪切割器破壞鐵捲門進入，發現內部大量白煙。

接著竟然發現嬰兒趴在地板大哭，連忙救出交由救護人員處置，所幸只有輕微嗆傷，面罩給氧並預防性護送至北市馬偕醫院。後來好不容易才連繫上男童母親，確認母親和另1名女童當時外出，並未受困屋內，火勢隨後很快撲滅。

消防局第三救災救護大隊長黃弟勝指出，該名母親違反兒童及少年福利與權益保障法第51條，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處或由不適當之人代為照顧。可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰、或接受4小時以上50小時以下親職教育輔導。

案件將交由警方和三重區公所社會課協助後續相關處理。火警原因尚待鑑識調查。

新北市三重區昨晚發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不大，男嬰僅受輕微嗆傷。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不大，男嬰僅受輕微嗆傷。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不大，男嬰僅受輕微嗆傷。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不大，男嬰僅受輕微嗆傷。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不大，男嬰僅受輕微嗆傷。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不大，男嬰僅受輕微嗆傷。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不大，男嬰僅受輕微嗆傷。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不大，男嬰僅受輕微嗆傷。記者林昭彰／翻攝

馬偕醫院

延伸閱讀

透天厝檳榔攤失火 救出2家9人

花蓮光復衛生所車棚失火 4輛機車遭波及

我的防蚊妙招／蚊香泡水也管用 免憂失火睡得甜

日本岐阜大學失火 燒死馬術大賽馬匹

相關新聞

關廟大火祖孫3代4死2插管 傳男縱火後畏罪亡警否認

台南關廟區花園里四維街民宅6月23日凌晨發生大火，釀成祖孫3代4死2插管的慘劇，外界原以為是單純的電氣因素肇禍，但警方深...

彰化阿嬤清晨要到自家店幫忙 途中遭氣槽車輾斃

彰化縣花壇鄉中山路今天清晨6點半左右發生一起死亡車禍，一輛機車與一輛氣體槽車發生碰撞，兩車從岔路一同右轉至中山路上時發生...

又見捕獸夾凶器！彰化斷掌傷犬網纏身 腳掌3節白骨外露

台灣動物緊急救援小組上周接獲通報，在彰化二林彰化縣二林鎮萬合里的金城巷一帶，有隻流浪犬遭到捕獸夾扣住腳掌，竄進廢棄民宅中...

有人愛到海大工學院水域戲水 增設3面公告提醒誤闖要罰

基隆市鄰近海洋大學的八尺門海域，雖屬基隆商港區域，但無港務警察24小時站崗管制，有民眾會趁機沿消波塊到當地戲水。基隆港務...

「踩了山神會懲罰你！」三角點的山林傳說與山難自救守則

「你的危險不是我的危險！」不久前，台灣熱門登山社團上出現數張外觀、顏色都神似台灣民俗法器「鯊魚劍」的鐵梯照而引發軒然大波，原因在於，這座鐵梯就架在聖稜線的地標素密達斷崖上，而這條路線本身在國家山岳分類系統中係屬「C+高難度路線」，有網友便認為，聖稜線原本就不是一條老少咸宜的大眾路線，會前往的山友多擁有一定登山經驗與技術，實在不懂為什麼雪霸國家公園管理處執意要架設鐵梯，而理由竟是「保障安全」？

失火宅破門驚見1歲嬰獨自哭 違反兒少法將開罰粗心母

新北市三重區龍門路昨晚9時許發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現全屋只有1個1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不...

酒後互看不爽 新店青潭公園2幫人馬爆衝突

新北市新店區今凌晨發生群毆事件，警方獲報趕往，調查後發現是2方人馬酒後衝突，全案依傷害、妨害秩序等罪偵辦中。

菜鳥警生期待見死亡車禍遭瘋傳 警專急澄清稱「舊聞」

警界群組近來瘋傳1則菜鳥警專生的實習心得，因文末「超直白」表示「期待有A1（死亡）車禍的發生」才能學習，引發熱議；有人直...

新北衛局女職員墜樓 爆生前感情糾紛

新北市衛生局卅歲林姓女職員三日深夜墜樓身亡，她生前在臉書發文自揭遭性侵、虐待、欺騙，各界譁然；被指控的廖姓男子昨天出面表...

車卡公墓邊坡…導航鬼打牆 警放狼煙助脫困

陳姓男子開車到台南東山高爾夫球場打球後導航返家，卻「鬼打牆」被帶往山區公墓邊坡受困；警方獲報搜救，但山區訊號不良，急中生...

「天使的眼淚」落難 嘉明湖年清數百公斤垃圾

嘉明湖因湖水湛藍有如藍寶石，景色悠美，每年大批登山客上山「朝聖」，光台東林管處登記申請借宿山屋就逾兩萬人，由各地旅行社組...

嘉明湖團百餘人「妹池」紮營 無法管

台東縣高山湖泊嘉明湖附近海拔三一四六公尺的「妹池」，傳出隨團紮營的陳姓男子右半身無法自主、需有人攙扶才能行動，疑似中風，...

熱門新聞

衛生局墜樓女曝遭人夫性侵 正宮發聲：誰把我逼向絕境

新北衛生局女員工墜樓案 前老闆出面了

房思琪翻版？ 新北女長照員輕生與渣男對話曝光

獨／人夫執行長疑為性侵渣男 同業再爆：偷A治療師加給

男子開車導航受困台南山區 警請人放狼煙引導脫困

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。