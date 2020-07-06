失火宅破門驚見1歲嬰獨自哭 違反兒少法將開罰粗心母

「你的危險不是我的危險！」不久前，台灣熱門登山社團上出現數張外觀、顏色都神似台灣民俗法器「鯊魚劍」的鐵梯照而引發軒然大波，原因在於，這座鐵梯就架在聖稜線的地標素密達斷崖上，而這條路線本身在國家山岳分類系統中係屬「C+高難度路線」，有網友便認為，聖稜線原本就不是一條老少咸宜的大眾路線，會前往的山友多擁有一定登山經驗與技術，實在不懂為什麼雪霸國家公園管理處執意要架設鐵梯，而理由竟是「保障安全」？

2020-07-06 10:41