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失火宅破門驚見1歲嬰獨自哭 違反兒少法將開罰粗心母
新北市三重區龍門路昨晚9時許發生住宅火警，消防隊員破門進入，赫然發現全屋只有1個1歲男嬰趴在客廳角落地板大哭，幸好火勢不大，男嬰僅受輕微嗆傷。家長違法獨留6歲以下兒童在家，案件將移交警方和社會局開罰。
據了解，消防隊趕抵時，發現公寓1樓大門關閉，屋內有些微白煙冒出且看得到火光，鄰居焦急陳訴該戶住著1個婦人及2個小孩，疑似受困，消防人員立即使用砂輪切割器破壞鐵捲門進入，發現內部大量白煙。
接著竟然發現嬰兒趴在地板大哭，連忙救出交由救護人員處置，所幸只有輕微嗆傷，面罩給氧並預防性護送至北市馬偕醫院。後來好不容易才連繫上男童母親，確認母親和另1名女童當時外出，並未受困屋內，火勢隨後很快撲滅。
消防局第三救災救護大隊長黃弟勝指出，該名母親違反兒童及少年福利與權益保障法第51條，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處或由不適當之人代為照顧。可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰、或接受4小時以上50小時以下親職教育輔導。
案件將交由警方和三重區公所社會課協助後續相關處理。火警原因尚待鑑識調查。
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