酒後互看不爽 新店青潭公園2幫人馬爆衝突
新北市新店區今凌晨發生群毆事件，警方獲報趕往，調查後發現是2方人馬酒後衝突，全案依傷害、妨害秩序等罪偵辦中。
警方指出，事情發生在今天凌晨0時 許的青潭公園，員警接獲報案到場未發現衝突，但循線追查後，發現賴姓男子與6名友人在該處飲酒，過程中與另一方魏姓男子等3人互看不順眼，因而爆發衝突。事件造成2人受傷就醫，員警為防衝突擴大，也到醫院駐守防範。
警方表示，目前雙方因受傷就醫且未酒醒，後續製作筆錄後，將依傷害、妨害秩序等罪移送法辦。
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