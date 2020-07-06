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菜鳥警生期待見死亡車禍遭瘋傳 警專急澄清稱「舊聞」
警界群組近來瘋傳1則菜鳥警專生的實習心得，因文末「超直白」表示「期待有A1（死亡）車禍的發生」才能學習，引發熱議；有人直呼「太白目」、「超傻眼」，也有人認為應是假日記，警專則澄清是「3年前舊聞」，但也驗證曾經真有此事。
該名警察專科生的日誌心得載明，當天是至交通隊實習，文中提到，學長教他使用酒測器及注意事項，隨後就在1場A3（無人傷亡）車禍替肇事人酒測，而酒測當下感到緊張、興奮，卻又嘆息雙方酒測值均為0，無法進一步做後續處理。
但最讓人驚嚇又傻眼的，莫過於文末的最後2句，「現在總是滿心期待有A1（死亡）車禍的發生，這樣就可以看到不一樣的東西並學習」，上進、認真又肯學的言論卻犯了警界大忌，嚇壞一大票警界學長姐，直呼這心得「足母湯」、「太白目」。
而這番「期待死亡車禍」的言論也引發熱議，有人認為現在網路上一堆假作文、假對話、假日記，懷疑這篇心得恐是刻意造假；但有資深員警指出，該心得使用實習日誌的確是警生使用的格式，而對內的東西卻被PO網或流傳社群很不應該。
另，有人提到，這應該不是第38期的日誌，而是第35期，所以並非現在的事；對此，台灣警察專科學校也發出嚴正聲明，並澄清該張「菜鳥警專生實習日誌截圖」為舊聞，也盼各界請勿再轉傳。
警專表示，該則網路流傳截圖為106年舊聞，當年即檢討要求學生謹言慎行，並列為實習案例教育，並要求勿再轉傳；而實習為警生初次接觸警察實務工作機會，學生滿懷期待，抱持見習各種警察處理案件態樣，以印證課堂所學，或可理解。
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