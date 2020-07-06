又見捕獸夾凶器！彰化斷掌傷犬網纏身 腳掌3節白骨外露

台灣動物緊急救援小組上周接獲通報，在彰化二林彰化縣二林鎮萬合里的金城巷一帶，有隻流浪犬遭到捕獸夾扣住腳掌，竄進廢棄民宅中，獸夾的鐵鍊又被魚網纏住，整隻狗動彈不得。救援小組昨天從高雄出發趕赴現場，來回奔波400多公里，終於將這隻重傷狗救回動物醫院救治。

台灣動物緊急救援小組表示，接獲通報在彰化二林彰化縣二林鎮萬合里的金城巷小弄中，最近有一隻在當地徘徊的流浪犬，不慎遭捕獸夾夾住左後腿，因疼痛逃竄到一處廢棄民宅內，不巧獸夾的鐵鍊又被民宅中的魚網纏住，整隻狗動彈不得，不斷在屋內哀號，已奄奄一息。

救援小組大隊長倪兆成率救援團隊，抵達現場進入民宅後，發現受困捕獸夾的狗兒整隻腿被魚網纏住，傷勢嚴重。隊員先破壞部分魚網，再緩慢將犬隻抬出屋外。因魚網纏繞嚴重，人員花了好一番功夫，用剪刀慢慢破壞魚網，才將捕獸夾及一大團魚網整個取下，狗兒左後腿遭捕獸夾傷害狀況嚴重，三節白骨外露，立即送回高雄市的動物醫院進行急救。

獸醫團隊初步診斷後表示，傷犬左後腿遭捕獸夾斜向切斷，白骨外露，傷口支離破碎，感染狀況嚴重，立即進行截肢及清創手術，並施以抗生素治療，因白骨外露的時間較長，恐引發骨髓感染，有生命危險。