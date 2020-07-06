關廟大火祖孫3代4死2插管 傳男縱火後畏罪亡警否認

台南關廟區花園里四維街民宅6月23日凌晨發生大火，釀成祖孫3代4死2插管的慘劇，外界原以為是單純的電氣因素肇禍，但據傳警方追查懷疑屋主大姨子的男友涉有重嫌，有可能是人為縱火，但他已在火災隔天上吊輕生。台南地檢署今天對此表示，因消防局火災原因調查鑑定書還未出爐，全案是否為人為縱火，都還在調查中。

台南市消防局說，關廟火警案造成4人死亡2人受傷，火災原因調查鑑定書尚於製作中，對於起火原因仍須訪詢相關關係人才能進一步釐清。這起火災造成4人死亡2人受傷，關係人仍有部分待查證、訪詢中，也未製作訪談紀錄，函請消防署協助鑑定證物，也未函復鑑定結果，因此，無法進行綜合研判及完成製作火災原因調查鑑定書。

據了解，消防局火場鑑識人員採證後，初步帶回分析，在火場找到殘留些許油漬，研判可能是汽油。

由於火警隔天，屋主大姨子的張姓男友被發現在關廟區東勢里1處樹林工寮內上吊輕生，未留遺書，被傳與感情糾紛有關，從後門侵入縱火後畏罪尋短，讓案情增添離奇。

不過，轄區歸仁警分局偵查隊長張俊雄上午表示，這麼嚴重的火警，不能草率就下結論，警方查證當然很小心，檢警收集的證據都會呈報檢察官，但據他了解，消防局的火場鑑定調查報告也還沒有出來，他們查訪也沒有人承認「聽到張姓男子說火是他放的」。

張俊雄說，警方調閱路口監視器畫面，張姓男子有騎腳踏車出現在火場附近道路，但沒有接近火場的畫面，查訪附近加油站，也沒有人有印象他有拿容器去買汽油。

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