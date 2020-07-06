快訊

瞞天過海大騙局？德國Wirecard電子支付的失蹤19億歐元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關廟大火祖孫3代4死2插管 傳男縱火後畏罪亡警否認

聯合報 / 記者黃宣翰周宗禎/即時報導

台南關廟區花園里四維街民宅6月23日凌晨發生大火，釀成祖孫3代4死2插管的慘劇，外界原以為是單純的電氣因素肇禍，但據傳警方追查懷疑屋主大姨子的男友涉有重嫌，有可能是人為縱火，但他已在火災隔天上吊輕生。台南地檢署今天對此表示，因消防局火災原因調查鑑定書還未出爐，全案是否為人為縱火，都還在調查中。

台南市消防局說，關廟火警案造成4人死亡2人受傷，火災原因調查鑑定書尚於製作中，對於起火原因仍須訪詢相關關係人才能進一步釐清。這起火災造成4人死亡2人受傷，關係人仍有部分待查證、訪詢中，也未製作訪談紀錄，函請消防署協助鑑定證物，也未函復鑑定結果，因此，無法進行綜合研判及完成製作火災原因調查鑑定書。

據了解，消防局火場鑑識人員採證後，初步帶回分析，在火場找到殘留些許油漬，研判可能是汽油。

由於火警隔天，屋主大姨子的張姓男友被發現在關廟區東勢里1處樹林工寮內上吊輕生，未留遺書，被傳與感情糾紛有關，從後門侵入縱火後畏罪尋短，讓案情增添離奇。

不過，轄區歸仁警分局偵查隊長張俊雄上午表示，這麼嚴重的火警，不能草率就下結論，警方查證當然很小心，檢警收集的證據都會呈報檢察官，但據他了解，消防局的火場鑑定調查報告也還沒有出來，他們查訪也沒有人承認「聽到張姓男子說火是他放的」。

張俊雄說，警方調閱路口監視器畫面，張姓男子有騎腳踏車出現在火場附近道路，但沒有接近火場的畫面，查訪附近加油站，也沒有人有印象他有拿容器去買汽油。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台南關廟四維街一處磚造民宅上月凌晨傳出大火，造成祖孫三代四人命喪火窟，屋主長子（右著藍衣）目送家人遺體，不禁悲從中來掩面痛哭。本報資料照
台南關廟四維街一處磚造民宅上月凌晨傳出大火，造成祖孫三代四人命喪火窟，屋主長子（右著藍衣）目送家人遺體，不禁悲從中來掩面痛哭。本報資料照
台南關廟四維街一處磚造民宅上月凌晨傳出大火，祖孫三代四人命喪火窟，屋主長子（右著藍衣）目送家人遺體，不禁悲從中來掩面痛哭。本報資料照
台南關廟四維街一處磚造民宅上月凌晨傳出大火，祖孫三代四人命喪火窟，屋主長子（右著藍衣）目送家人遺體，不禁悲從中來掩面痛哭。本報資料照

火災

延伸閱讀

台南安南區透天民宅火災 疑魚缸電線走火

輕生少校頸部索溝痕致命 家屬：無法接受

火災住警器立大功 淡水套房住戶聞聲逃生

玉井佛堂縱火釀7死 凶嫌冷血：「達成目的就好」

相關新聞

關廟大火祖孫3代4死2插管 傳男縱火後畏罪亡警否認

台南關廟區花園里四維街民宅6月23日凌晨發生大火，釀成祖孫3代4死2插管的慘劇，外界原以為是單純的電氣因素肇禍，但警方深...

彰化阿嬤清晨要到自家店幫忙 途中遭氣槽車輾斃

彰化縣花壇鄉中山路今天清晨6點半左右發生一起死亡車禍，一輛機車與一輛氣體槽車發生碰撞，兩車從岔路一同右轉至中山路上時發生...

又見捕獸夾凶器！彰化斷掌傷犬網纏身 腳掌3節白骨外露

台灣動物緊急救援小組上周接獲通報，在彰化二林彰化縣二林鎮萬合里的金城巷一帶，有隻流浪犬遭到捕獸夾扣住腳掌，竄進廢棄民宅中...

酒後互看不爽 新店青潭公園2幫人馬爆衝突

新北市新店區今凌晨發生群毆事件，警方獲報趕往，調查後發現是2方人馬酒後衝突，全案依傷害、妨害秩序等罪偵辦中。

菜鳥警生期待見死亡車禍遭瘋傳 警專急澄清稱「舊聞」

警界群組近來瘋傳1則菜鳥警專生的實習心得，因文末「超直白」表示「期待有A1（死亡）車禍的發生」才能學習，引發熱議；有人直...

新北衛局女職員墜樓 爆生前感情糾紛

新北市衛生局卅歲林姓女職員三日深夜墜樓身亡，她生前在臉書發文自揭遭性侵、虐待、欺騙，各界譁然；被指控的廖姓男子昨天出面表...

車卡公墓邊坡…導航鬼打牆 警放狼煙助脫困

陳姓男子開車到台南東山高爾夫球場打球後導航返家，卻「鬼打牆」被帶往山區公墓邊坡受困；警方獲報搜救，但山區訊號不良，急中生...

「天使的眼淚」落難 嘉明湖年清數百公斤垃圾

嘉明湖因湖水湛藍有如藍寶石，景色悠美，每年大批登山客上山「朝聖」，光台東林管處登記申請借宿山屋就逾兩萬人，由各地旅行社組...

嘉明湖團百餘人「妹池」紮營 無法管

台東縣高山湖泊嘉明湖附近海拔三一四六公尺的「妹池」，傳出隨團紮營的陳姓男子右半身無法自主、需有人攙扶才能行動，疑似中風，...

BB槍射浪浪 辯自衛被影片戳破

吳姓男子近來在五股區觀音山遊客中心停車場以BB槍射擊流浪犬隻，被民眾錄影檢舉，他辯稱是被犬隻吠叫還作勢撲咬才自衛；但動保...

轎車疑暴衝釀禍 無辜機車騎士慘死輪下

新北市板橋區今天下午發生一起嚴重車禍！一名78歲的戴姓老婦所駕駛的黑色轎車因不明原因爆衝，在中山路、民權路口衝撞前方一輛...

「我們差點死在中壢」電梯受困驚魂記 當事人網友怒

知名社群網站PO出一篇「我們差點死在中壢」電梯受困驚魂記，其中一位當事人描述9位大人2位小孩，昨天下午受困桃園市中壢區一...

熱門新聞

衛生局墜樓女曝遭人夫性侵 正宮發聲：誰把我逼向絕境

新北衛生局女員工墜樓案 前老闆出面了

獨／人夫執行長疑為性侵渣男 同業再爆：偷A治療師加給

房思琪翻版？ 新北女長照員輕生與渣男對話曝光

男子開車導航受困台南山區 警請人放狼煙引導脫困

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。