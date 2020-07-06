車卡公墓邊坡…導航鬼打牆 警放狼煙助脫困

陳姓男子被車上導航引往台南東山山區墳墓旁小路，警方緊急請附近居民燃放狼煙助脫困。記者謝進盛／翻攝

陳姓男子開車到台南東山高爾夫球場打球後導航返家，卻「鬼打牆」被帶往山區公墓邊坡受困；警方獲報搜救，但山區訊號不良，急中生智燒稻草「施放狼煙」，讓陳徒步循煙方向前進，三小時後脫困，結束一場驚魂。

警方調查，陳男上月廿八日上午到台南東山某高爾夫球場打球，十點多結束從山區開車返家，他利用手機導航，但不知為何轉錯路，陳被帶往山區另條小路，最後竟彎到一處公墓邊坡內，車子動彈不得。

陳察覺「越開越偏僻」已來不及，四周一片山林小路，他急撥電話向警方求助，但因不知身處何地，無法說出明確地點。警方立即結合民力趕赴山區搜尋。

山區訊號不良，陳訊號斷斷續續，警方只聽他緊張的說，「前方有一支電線桿，」卻根本不知位置在哪；員警見時間一分一秒流逝，加上山區午後隨時會有大雨，想出「放狼煙」方法，請附近村民燃燒稻草，再要求陳男下車，徒步往白煙方向移動。

下午一時許，陳終於走到狼煙處與警會合，當時山區溫度逼近卅八度，陳出現虛脫現象，被載往派出所休息；警方則再返回現場，二小時後再尋獲車輛。

警方說，山區GPS信號不穩定，切勿完全依賴，應輔以參考路標；如迷路或受困立即報案並選擇安全或明顯處所待援，切勿亂尋捷徑以免危險。