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女職員控遭性侵後輕生 衛生局：當天有會談她
新北市衛生局林姓女職員3日晚間因不堪曾遭到強暴而輕生，對方疑是某物理治療所執行長；新北市衛生局坦承3日下午有找林女進行了解，她在過程中情緒激動，不料晚間即發生憾事。
新北市衛生局一名29歲林姓女職員3日晚間墜樓身亡，她曾在臉書披露遭強暴等情節，文末寫到「願用這條命，讓真相浮出檯面」，引起廣大迴響，有網友搜出這名男子疑是某物理治療所執行長。
警方調查，執行長元配有向媒體爆料林女和丈夫婚外情，3日下午媒體向新北市衛生局求證，衛生局隨後找來林女進行了解，傍晚時林女就在臉書張貼遭強暴一文，隨後不知去向，晚間即發生憾事；詳細案情及事發經過仍待調查。
新北市衛生局今天坦承，當天下午確實找了林姓女職員關心此事，林女在過程中情緒激動；衛生局人員透露，林女在會談後不久失蹤，她的友人因在臉書上看見她撰寫遭強暴一文，擔心她想不開，聯絡衛生局找人卻找不著，不料晚間卻發生憾事。
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