稻田靠近快速道路明後天要收割 疑被順道偷割一空

時值一期稻作收割期，彰化縣芳苑鄉施姓農民雇工明、後天收割，昨天下午卻發現被完割完，他在臉書po文吐露無奈，「最好是無心啦，可原諒」；芳苑警分局漢寶派出所長許永堂表示，調閱附近監視畫面，已掌握特定的車輛、收割機和載稻穀車，以車追人，通知嫌疑人明天到案說明。

施姓農民在漢寶村漢興路的快速道路旁種稻，面積約4.8分地，他po文說「本來明後天要請人割稻，結果，昨天下午去看，已全被人割完了，」他回應網友留言，說警界退休後務農，對於費心耕種120天的成果忽然消失，很無奈、無言，他說「最好是無心的，我會原諒。」