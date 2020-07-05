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稻田靠近快速道路明後天要收割 疑被順道偷割一空
時值一期稻作收割期，彰化縣芳苑鄉施姓農民雇工明、後天收割，昨天下午卻發現被完割完，他在臉書po文吐露無奈，「最好是無心啦，可原諒」；芳苑警分局漢寶派出所長許永堂表示，調閱附近監視畫面，已掌握特定的車輛、收割機和載稻穀車，以車追人，通知嫌疑人明天到案說明。
施姓農民在漢寶村漢興路的快速道路旁種稻，面積約4.8分地，他po文說「本來明後天要請人割稻，結果，昨天下午去看，已全被人割完了，」他回應網友留言，說警界退休後務農，對於費心耕種120天的成果忽然消失，很無奈、無言，他說「最好是無心的，我會原諒。」
二林鎮、芳苑鄉今年一期稻作普遍歉收，每分地收穫平均1300至1400台斤，每百台斤濕穀收購價目前喊到960元，施姓農民平白損失數萬元，漢寶派出所根據網路巡邏偵辦，調閱附近監視畫面，錄下車輛、收割機、載稻穀車，對於大白天從容收割別人稻穀，感到不可思議。派出所長許永堂說，即使誤割，也涉嫌竊盜罪。嫌疑人最好交代清楚。
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