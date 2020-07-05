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房思琪翻版！女長照員輕生 治療所聲明挨批「最差聲明」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

被認為是「房思琪事件」翻版的新北市衛生局長照員跳樓輕生，生前以臉書控訴知名物理治療所執行長對她性侵、施虐，而該治療所發出聲明否認該女任職時不曾有發生違法之事，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳跳出來為該女抱不平，「司法都還沒調查清楚，憑什麼說沒發生」。

陳玉鳳並表示，根據媒體的報導，在林姓長照員輕生之前，不僅該名執行長控告林女妨害名譽，其妻也告林女妨害家庭，認為林女可能是在雙重壓力之下受不了而輕生，如今執行長之妻更選擇在此時跳出來控訴林女，實在讓人寒心，也非常擔心事實真相可能隨著林女去世而被扭曲，無法將真正的觸法者繩之以法。

林女去世引發軒然巨波，從林女生前留下的臉書，可以了解林女應該是之前在該家物理治療所任職時，遭到這名執行長性侵、施暴，事情發生後，該治療所今天發出聲明，「關於媒體引述林女臉書上部分文章內容中，其中所影射之事件內容，非屬事實，林女士於本單位任職期間，亦未曾受同仁有強暴、脅迫、傷害身體、或任何違法其自主意願的情事，特此聲明」

陳玉鳳長期爭取護理師的工作權，她表示，與林女有許多一起認識的朋友，因此跳出來為林抱不平，更認為治療所所發的聲明是「最差聲明」，在司法還沒有調查前，就急著說「事情沒有發生過」，可能是因為擔心涉及性別平等法的雇主預防保護責任。

她在臉書上表示，「這聲明能夠證明，你們單位甚麼樣和同仁的清譽，還有任何一件事情的發生，有那個單位不是先撇清責任。無風不起浪，人家沒有承受嚴重心理的壓力，為何要選擇這樣的方式離去。既然都說需要司法調查，結果卻說的這麼篤定都沒有發生，這樣會不會此地無銀三百兩的否認。那若是有聲明中的相關情事，那這個單位又要付出甚麼的責任，還給別人的清譽。看了只是很難過，令人心寒」

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林女輕生，治療所聲明挨批。圖／取自網路
林女輕生，治療所聲明挨批。圖／取自網路

衛生局 性侵

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