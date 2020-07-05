物治所稱墜樓前員工沒被性侵 網怒：小編是乩童？

新北市衛生局一名30歲林姓女職員3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭一名人夫性侵，網友也起底該人夫為新北市某物理治療所執行長，物治所臉書則發表聲明，指林女任職期間未曾受強暴、脅迫、傷害身體等行為，卻遭大批網友留言嗆爆，「憑什麼說非屬事實？小編是乩童嗎」，「難道會觀落陰？」

物治所聲明第一點指出，「關於媒體引述林女臉書上部分文章內容中，其中所影射之事件內容，非屬事實，林女士於本單位任職期間，亦未曾受同仁有強暴、脅迫、傷害身體、或任何違法其自主意願的情事」。

另外，物治所也立刻切割涉案的執行長，指即日起將先行卸除執行長職務，其職缺由他人代理。

聲明一出引爆網友怒火，湧進500多則留言，有人質疑「憑什麼說非屬事實？小編是乩童嗎」、「林女士自白內容非事實的依據為何？觀落陰嗎？」也有人抓出語病，「所以第一點中任職期間沒有，是指離職後才發生？是這個意思嗎？」，更有人爆料「該公司是獨資公司耶，似乎切割不了⋯」

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