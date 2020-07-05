新北5青年受困桃園野溪溫泉 警、消凌晨摸黑救援

家住新北市3女2男青年人（年齡26至30歲不等）一行5人，昨天一早前往桃園市復興區四稜野溪溫泉泡湯、遊憩，傍晚6點準備返程時因溪水暴漲無法渡河，原本想溪水很快退去再等一下，不過到了晚上8點見溪水沒有消退的跡象，無計可施於是報案求援。

大溪警分局光華派出所接獲報案後，立刻派遣2名警員及聯絡消防局第四大隊巴陵消防分隊派出6名隊員、4名特搜隊員與義消1名任務編組往搜救。隊伍昨晚10點抵達四稜野溪5人描述的現場，果然找到5名青年，初步檢視沒受傷身體狀況良好，接著由警、消協助渡溪再引導下山，前後花了6小，今天凌晨約2點平安到達台7線（北橫）58.5公里處登山口，5人休息片刻後隨即下山返家。

大溪警分局表示，邱姓男子一行5人慕名復興區四稜野溪溫泉景色宜人，於是相約前往，不過並未事先做好山區天氣變化多端的功課，也不了解連日來山區午後雷陣雨頻傳，溪水往往很快暴漲，以致返程時碰上溪水暴漲無法渡溪，還好一行人深怕冒險渡河容易發生危險，沒有強行過溪，而是報警求援。