快訊

高雄市長補選公辦政見發表會 8月1日下午2點半舉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北5青年受困桃園野溪溫泉 警、消凌晨摸黑救援

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

家住新北市3女2男青年人（年齡26至30歲不等）一行5人，昨天一早前往桃園市復興區四稜野溪溫泉泡湯、遊憩，傍晚6點準備返程時因溪水暴漲無法渡河，原本想溪水很快退去再等一下，不過到了晚上8點見溪水沒有消退的跡象，無計可施於是報案求援。

大溪警分局光華派出所接獲報案後，立刻派遣2名警員及聯絡消防局第四大隊巴陵消防分隊派出6名隊員、4名特搜隊員與義消1名任務編組往搜救。隊伍昨晚10點抵達四稜野溪5人描述的現場，果然找到5名青年，初步檢視沒受傷身體狀況良好，接著由警、消協助渡溪再引導下山，前後花了6小，今天凌晨約2點平安到達台7線（北橫）58.5公里處登山口，5人休息片刻後隨即下山返家。

大溪警分局表示，邱姓男子一行5人慕名復興區四稜野溪溫泉景色宜人，於是相約前往，不過並未事先做好山區天氣變化多端的功課，也不了解連日來山區午後雷陣雨頻傳，溪水往往很快暴漲，以致返程時碰上溪水暴漲無法渡溪，還好一行人深怕冒險渡河容易發生危險，沒有強行過溪，而是報警求援。

警、消趕到達現場因深夜視線不良，唯恐使用拋繩槍會有危險，只能徒步涉水攜帶繩索固定，將5人一位一位以人力接駁、護送方式渡河，隨後在搜救隊帶路下凌晨約2點到達登山口。大溪警方呼籲，山上天候瞬息萬變近日經常有午後雷陣雨，從事登山活動一定要注意氣候，結伴而行，衡量自身體能狀態，天候不良須三思而行，避免發生危險。

警消任務編組搜救隊今天凌晨克服困難救出5名青年。記者鄭國樑／翻攝
警消任務編組搜救隊今天凌晨克服困難救出5名青年。記者鄭國樑／翻攝
搜救隊救出5人脫困後，再引導他們下山。記者鄭國樑／翻攝
搜救隊救出5人脫困後，再引導他們下山。記者鄭國樑／翻攝

溫泉 青年

延伸閱讀

新北宜蘭大雷雨即時訊息 還有十縣市大雨特報

桃園收費機車格擴大 龜山、中壢、桃園再增228格

新北桃竹等10縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

掀前空軍桃園基地神秘面紗 退役飛行員捐出珍藏老照片

相關新聞

衛生局員工墜樓 被指性侵的執行長夫婦分頭對林女提告

新北市政府衛生局1名30歲林姓女職員3日墜樓身亡，生前在臉書控訴遭某物理治療所執行長性侵，該男子的妻子4日晚間卻也在臉書...

新北5青年受困桃園野溪溫泉 警、消凌晨摸黑救援

家住新北市3女2男青年人（年齡26至30歲不等）一行5人，昨天一早前往桃園市復興區四稜野溪溫泉泡湯、遊憩，傍晚6點準備返...

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該...

物治所稱墜樓前員工沒被性侵 網怒：小編是乩童？

新北市衛生局一名30歲林姓女職員3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭一名人夫性侵，網友也起底該人夫為新北市某物...

風浪板被沖出淡水河口 海上漂流驚險獲救恐罰5萬

北海岸地區今天風很大，下午發生風浪板玩家從新北市八里左岸被沖出淡水河口，獨自1人在海上漂流的意外，幸好被另一群風箏衝浪玩...

鐵路警殉職滿1年 李承翰母盼司法還公道

鐵路警察李承翰殉職滿1年，鐵路警察局3日在臉書貼文追思，悼念他的無私奉獻；而李承翰母親張秀珍經過喪子、喪夫之痛，目前僅期...

穿牆盜偷當鋪勞力士、珠寶 跳蚤市場變現90萬買賓士車

「穿牆盜」54歲尤姓男子6月13日凌晨3時許，涉嫌敲破北市中山區吉林路一家當鋪的櫥窗隔板，用鉤子偷走12支勞力士等手表及...

獨／人夫執行長疑為性侵渣男 同業再爆：偷A治療師加給

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該人...

整地燒雜草遭火劫 男陳屍農地旁不排除中暑倒地被波及

64歲黃姓男子昨天到苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村山區整地，家人深夜仍不見人報案，今天凌晨被發現陳屍在農地旁草叢，他身體及農地、農具...

影／男山友登嘉明湖疑中風 台東空勤黑鷹馳援後送就醫

台東縣嘉明湖山區今天上午傳有陳姓男性登山客在妹池疑似腦中風，須緊急後送就醫，空中勤務總隊第三大隊第三隊（台東分隊）獲報出...

男子開車導航受困台南山區 警請人放狼煙引導脫困

導航誤導迷路再添一樁，台中市陳姓男子上月開車在台南東山山區，竟被引導至山區公墓邊坡受困。警方獲報趕往，最後請居民放狼煙，...

衛生局女員工墜樓之死 劈腿人夫神隱

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該...

熱門新聞

新北衛生局員工墜樓前發文揭遭性侵 恐上一份工作發生

房思琪翻版？衛生局女員工墜樓亡 父母可能提告

衛生局墜樓女曝遭人夫性侵 正宮發聲：誰把我逼向絕境

獨／平溪線隧道4遊客闖入玩命 火車司機員機警驚險急煞

男子開車導航受困台南山區 警請人放狼煙引導脫困

獨／人夫執行長疑為性侵渣男 同業再爆：偷A治療師加給

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。