聽新聞
test
0:00 / 0:00
風浪板被沖出淡水河口 海上漂流驚險獲救恐罰5萬
北海岸地區今天風很大，下午發生風浪板玩家從新北市八里左岸被沖出淡水河口，獨自1人在海上漂流的意外，幸好被另一群風箏衝浪玩家救回淡水區沙崙海水浴場。消防局指稱淡水河航道禁止水域遊憩活動，依法最高可罰5萬元。
新北市消防局指出，今天上午有5名風浪板玩家從八里左岸下水活動，原本約定下午1時返程集合，未料上岸才發現少了1個人，竟然活動過程中完全沒察覺有人被沖走，連忙向119報案求助。
消防局隨即派遣4個分隊調度10輛車、4艘船艇、30人趕赴淡水河口搜救，同時通報海巡署增派巡防艇從海上協助搜尋，直到下午2時許接到通知，失蹤的50歲陳姓男子，被海上另1群風箏衝浪玩家發現獨自1人隨波逐流，合力將他救回沙崙海水浴場。
初步了解，陳男原本在八里左岸內河水域活動，但是風浪太大，逐漸將他往河口推送，他連忙收起風帆降低航行速度，但還是被沖到海上，只好趴在風浪板上漂流待援，幸運獲救。
但新北市消防局指出，淡水河流域是重要水路運輸航線，依據新北市觀旅局訂定的發展觀光條例和水域遊憩活動管理辦法，屬於禁止水域遊憩活動範圍，民眾如果在河道中線左右兩側50公尺水域從事遊憩活動，依法可處1萬到5萬元不等的罰款。這次意外將移交市政府觀旅局調查認定。
此外，新北市消防局呼籲民眾從事水域遊憩活動，除了要注意現場是否為開放水域，也要注意天候狀況，風強浪大即避免下水，下水前也應做好防護準備，佩戴頭盔、救生衣、哨子等，避免一時疏忽造成憾事。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言