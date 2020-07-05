聽新聞
test
0:00 / 0:00
衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職
新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該人夫為新北市某物理治所執行長，記者今實際走訪物治所，卻未開門營業，致電該執行長多次也未獲回應，稍早物治所臉書首度對外發表聲明。
物理治療所聲明書如下：
關於媒體報導本單位前工作人員林女士於本週五晚間，發生墜樓身亡意外事件一事，本單位與各位關心的好朋友一樣皆深感遺憾與不捨。但因近日外界有諸多網友留言、轉載相關訊息，與實際事實有所不符，也涉及本單位及相關同仁的清譽，為正視聽，避免再以訛傳訛，本單位特以此聲明稿統一說明如下：
1.關於媒體引述林女臉書上部分文章內容中，其中所影射之事件內容，非屬事實，林女士於本單位任職期間，亦未曾受同仁有強暴、脅迫、傷害身體、或任何違法其自主意願的情事，特此聲明。
2.有關林女士與本單位同仁是否有涉有感情糾紛及林女士有無妨害家庭之問題，因為此部分已於上個月經相關人士向司法機關提出相關告訴，警方並已正式進行調查，一切請以司法調查結果為主。盼各界於調查結果出爐前，勿再為恣意揣測或影射、批判，還給林女士家屬及遭影射相關人士、家庭等人一個安靜空間，避免渠等再受各種打擾。
3.有關本次墜樓身亡意外事件，據報載，司法機關已在進行調查暸解，如有需要，本單位及相關同仁亦將積極配合司法機關調查，並提供相關所需資料。
4.另外避免外界一再的紛擾，影響本單位正常營運，媒體報導所提到之本單位同仁將自即日起(7/5)先行卸除執行長職務，其職缺由XXX代理。
5.另為因應本次事件引發之紛擾，及所需相關處理之司法調查與法律事務，本單位已委由永曜法律事務所律師代為處理因應，如有需要，亦由律師統一對外說明。盼在事件司法調查出爐之前，各界能秉持理性，停止再恣意揣測與批判。本單位及眾同仁均本哀衿之心，衷心祈願林女士於天國安息平樂。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言