女子感情受挫情緒不穩倒沙灘上 員警及時救援
高雄陳姓女子疑因感情受挫，在旗津沙灘上飲酒再打電話與友人道別後，將手機關機躺臥在沙灘上；警方獲報後擔心她的危險趕往現場，半小時尋到陳女，她清醒後仍不斷打鬧，到場員警無奈只好將她強制送醫。
據了解，昨天晚上9點多時，鼓山警分局旗津分駐所接獲陳女（31歲）友人報案，指陳女近來感情受挫，獨自一人在海邊，友人擔心她憂傷過度出意外。
旗津所員警會同線上警網趕往旗津狹長的海灘進行地毯式搜尋，先在沙灘角落找到一雙球鞋及女用側背包，30分鐘後在靠近旗後山的沙灘找到倒在地上不醒人事的陳女。
陳女經過員警持續呼喊終於恢復意識，但她醒來後大聲哭喊「不要管我」，且持續哭鬧情緒相當激動，員警無奈下只好將她強制就意。陳女的友人也說，陳平時與家人互動良好，只是近期受感情問題困擾，才會情緒不穩。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言