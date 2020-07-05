女子感情受挫情緒不穩倒沙灘上 員警及時救援

高雄陳姓女子疑因感情受挫，在旗津沙灘上飲酒再打電話與友人道別後，將手機關機躺臥在沙灘上；警方獲報後擔心她的危險趕往現場，半小時尋到陳女，她清醒後仍不斷打鬧，到場員警無奈只好將她強制送醫。

據了解，昨天晚上9點多時，鼓山警分局旗津分駐所接獲陳女（31歲）友人報案，指陳女近來感情受挫，獨自一人在海邊，友人擔心她憂傷過度出意外。

旗津所員警會同線上警網趕往旗津狹長的海灘進行地毯式搜尋，先在沙灘角落找到一雙球鞋及女用側背包，30分鐘後在靠近旗後山的沙灘找到倒在地上不醒人事的陳女。

陳女經過員警持續呼喊終於恢復意識，但她醒來後大聲哭喊「不要管我」，且持續哭鬧情緒相當激動，員警無奈下只好將她強制就意。陳女的友人也說，陳平時與家人互動良好，只是近期受感情問題困擾，才會情緒不穩。