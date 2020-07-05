快訊

指考最後一科考完了！ 考生開心喊：公民超簡單

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿牆盜偷當鋪勞力士、珠寶 跳蚤市場變現90萬買賓士車

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

尤姓男子疑似在跳蚤市場銷贓。記者蕭雅娟 / 翻攝
尤姓男子疑似在跳蚤市場銷贓。記者蕭雅娟 / 翻攝
「穿牆盜」54歲尤姓男子6月13日凌晨3時許，涉嫌敲破北市中山區吉林路一家當鋪的櫥窗隔板，用鉤子偷走12支勞力士等手表及珠寶，得手約90餘萬元。警方獲報後，查出尤拿贓款買賓士二手車，隨即驅車南下，昨天在高雄拘提悠哉釣魚的尤男到案，全案依照竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

尤男竊盜前科累累，近期以「破牆」方式，偷竊店家，6月13日鎖定吉林路一家當鋪，見防盜玻璃堅固，便從店家旁的樓梯間，先敲破木板隔間，在打破玻璃，用鉤子「釣出」12隻名表，其中包含8名勞力士手表和珠寶，贓物共計約90萬餘元。

經調閱監視器畫面，尤男變裝偷騎腳踏車，騎到當鋪，用工作破壞當鋪後，竊走贓物，隨即搭計程車逃逸。尤先回到新莊住處，中途曾到重新橋下的跳蚤市場，疑似拖手贓物變現，6月15日再到北投區，花22萬元贓款購買二手賓士車，避開高速公路，開車南下嘉義、高雄等地。

昨天警方專案小組在高雄某大學，發現尤男身影，尤悠哉釣魚，身旁停著賓士車，手上戴著贓物名表，警方持拘票逮人，尤還裝傻那悶警方為何找上門，最後仍坦承犯行。全案查扣失竊手表2只、15萬餘元，及賓士二手車等贓物，依照竊盜罪嫌移送北檢偵辦，並擴大清查尤銷贓管道，阻斷竊盜案管銷通路，遏止竊盜案發生。

警方昨日在高雄拘提尤男。記者蕭雅娟 / 翻攝
警方昨日在高雄拘提尤男。記者蕭雅娟 / 翻攝
尤男穿牆打破玻璃，透走90多萬手表、珠寶。記者蕭雅娟 / 攝影
尤男穿牆打破玻璃，透走90多萬手表、珠寶。記者蕭雅娟 / 攝影
尤男移送北檢。記者蕭雅娟 / 攝影
尤男移送北檢。記者蕭雅娟 / 攝影

竊盜 當鋪 贓款 偷竊

延伸閱讀

賓士車停在基隆東岸停車場被砸 車內110萬元現金被偷走

迪麗熱巴性感秀MIKIMOTO 雪膚美胸與珍珠搶鏡

2億鑽石詐欺案 郭新政免賠、珠寶小開賠7259萬元確定

Boucheron PIAGET Harry Winston頂級珠寶時計光耀101

相關新聞

獨／人夫執行長疑為性侵渣男 同業再爆：偷A治療師加給

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該人...

衛生局墜樓女曝遭人夫性侵 正宮發聲：誰把我逼向絕境

新北市衛生局一名30歲的林姓女員工3日深夜墜樓身亡，她生前在臉書控訴，自己遭一名人夫強暴，「願用這條命，讓真相浮出檯面」...

新北衛生局員工墜樓前發文揭遭性侵 恐上一份工作發生

新北市衛生局一名30歲女性約聘員工前天半夜墜樓，據查該女在墜樓前數小時曾在臉書帳號及小帳發文，指自己被人夫性侵、長期暴力...

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該...

穿牆盜偷當鋪勞力士、珠寶 跳蚤市場變現90萬買賓士車

「穿牆盜」54歲尤姓男子6月13日凌晨3時許，涉嫌敲破北市中山區吉林路一家當鋪的櫥窗隔板，用鉤子偷走12支勞力士等手表及...

整地燒雜草遭火劫 男陳屍農地旁不排除中暑倒地被波及

64歲黃姓男子昨天到苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村山區整地，家人深夜仍不見人報案，今天凌晨被發現陳屍在農地旁草叢，他身體及農地、農具...

影／男山友登嘉明湖疑中風 台東空勤黑鷹馳援後送就醫

台東縣嘉明湖山區今天上午傳有陳姓男性登山客在妹池疑似腦中風，須緊急後送就醫，空中勤務總隊第三大隊第三隊（台東分隊）獲報出...

男子開車導航受困台南山區 警請人放狼煙引導脫困

導航誤導迷路再添一樁，台中市陳姓男子上月開車在台南東山山區，竟被引導至山區公墓邊坡受困。警方獲報趕往，最後請居民放狼煙，...

衛生局女員工墜樓之死 劈腿人夫神隱

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該...

新北衛生局女員工生前指控遭性侵 男主角疑刪光臉書

新北市衛生局林姓女員工前晚墜樓身亡，由於其生前在臉書留言指控遭人性侵，檢警認為案情不單純，懷疑與林女先前工作的男同事有關...

疑除濕機自燃釀災 基隆民宅火警屋主送醫

基隆市安樂區基金一路今早發生民宅火警，屋主說，看到除濕機起火燃燒，試圖滅火未能成功。消防人員趕到時，屋內滿是濃煙，布設水...

影／命大！中寮男跌落50米坡負傷 警消垂降驚險救援

南投縣中寮鄉33歲藍姓男子上山務農疑為撿拾物品，不慎滑倒跌落約50米深的山坡，因負傷疼痛也無法獨力爬回坡頂，急向妻子求助...

熱門新聞

海陸膠艇翻覆上兵拔管 承辦少校尋短不治

新北衛生局員工墜樓前發文揭遭性侵 恐上一份工作發生

房思琪翻版？衛生局女員工墜樓亡 父母可能提告

獨／平溪線隧道4遊客闖入玩命 火車司機員機警驚險急煞

衛生局墜樓女曝遭人夫性侵 正宮發聲：誰把我逼向絕境

負責漢光演習業務海軍少校輕生 臉書感慨敦睦染疫事件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。