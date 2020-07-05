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穿牆盜偷當鋪勞力士、珠寶 跳蚤市場變現90萬買賓士車
「穿牆盜」54歲尤姓男子6月13日凌晨3時許，涉嫌敲破北市中山區吉林路一家當鋪的櫥窗隔板，用鉤子偷走12支勞力士等手表及珠寶，得手約90餘萬元。警方獲報後，查出尤拿贓款買賓士二手車，隨即驅車南下，昨天在高雄拘提悠哉釣魚的尤男到案，全案依照竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
尤男竊盜前科累累，近期以「破牆」方式，偷竊店家，6月13日鎖定吉林路一家當鋪，見防盜玻璃堅固，便從店家旁的樓梯間，先敲破木板隔間，在打破玻璃，用鉤子「釣出」12隻名表，其中包含8名勞力士手表和珠寶，贓物共計約90萬餘元。
經調閱監視器畫面，尤男變裝偷騎腳踏車，騎到當鋪，用工作破壞當鋪後，竊走贓物，隨即搭計程車逃逸。尤先回到新莊住處，中途曾到重新橋下的跳蚤市場，疑似拖手贓物變現，6月15日再到北投區，花22萬元贓款購買二手賓士車，避開高速公路，開車南下嘉義、高雄等地。
昨天警方專案小組在高雄某大學，發現尤男身影，尤悠哉釣魚，身旁停著賓士車，手上戴著贓物名表，警方持拘票逮人，尤還裝傻那悶警方為何找上門，最後仍坦承犯行。全案查扣失竊手表2只、15萬餘元，及賓士二手車等贓物，依照竊盜罪嫌移送北檢偵辦，並擴大清查尤銷贓管道，阻斷竊盜案管銷通路，遏止竊盜案發生。
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