鐵路警殉職滿1年 李承翰母盼司法還公道
鐵路警察李承翰殉職滿1年，鐵路警察局3日在臉書貼文追思，悼念他的無私奉獻；而李承翰母親張秀珍經過喪子、喪夫之痛，目前僅期待司法還給孩子一個公道，也請外界勿打擾。
7月4日是鐵路警察李承翰殉職週年，3日內政部警政署鐵路警察局高雄分局在臉書貼文追思李承翰，悼念他的無私奉獻。
李承翰母親張秀珍這一年來經歷喪子、喪夫之痛，已無力再回應外界問題，她先前曾提及，只期待司法還給孩子一個公道；嘉義市芳草里長劉丙伍說，張秀珍對於媒體一直找上門感到很累，且一度想搬去台中與女兒住，也無心、無力整理家裡的田，只能放著長草。
劉丙伍表示，嘉義市民政處長劉美鳳昨天前去慰問時，也沒見到張秀珍，不過張秀珍的女兒放假就會回嘉義陪她，附近鄰居也都是親戚，大家都一直陪伴，只是會小心不提起李承翰的事。
劉丙伍表示，目前案子已在高分院審理，開庭時會陪同張秀珍一起出庭。
刺殺鐵路警案一審負責凶手精神鑑定的台中榮總嘉義分院身心科醫師沈正哲則表示，自己只負責鑑定，判刑是法官的職責。
鐵路警察局在臉書貼文指出，「這一年來，我們未曾一刻忘記，失去承翰的傷痛也不曾減輕。為了避免憾事再發生，我們積極參與訴訟、強化裝備、加強執勤安全訓練。相信承翰的犧牲不會白費，在事件過後滿週年的今天，再次細數我們之間的回憶，永遠收藏在我們心中。」
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