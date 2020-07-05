獨／人夫執行長疑為性侵渣男 同業再爆：偷A治療師加給
新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該人夫為新北市某物理治療所執行長，臉書「靠北復健」也出現多篇討論文，現更有一名物理治療師同業向本報爆料，「執行長賺很大，新北大部分的長照個案都是他的治療所在接，抽成拿很多，但卻不給所內的治療師假日及夜間出勤加給，在業界風評很不好」，記者多次致電求證執行長，目前皆未獲回應。
爆料的物理治療師指出，該執行長經營長照物理治療所以來，拓展速度很快，除了新北市，更拓展到中南部，目前新北市大部分的長照個案都是他的治療所在接，也因此引起不少同業質疑，跟政府單位關係良好。
以單次長照物理治療服務1500元為例，政府補助7成，3成民眾自付，民眾提出申請後，會先由衛生局長照中心會同A單位社區整合型服務中心到府評估，再由長照中心照顧管理專員開出服務項目，由A單位派案給B單位如物理治療所，最後由物治所旗下的治療師出勤，治療師每次可拿到約1100元，A單位大約可抽150元，治療所則可抽200至300元。
但是，該物理治療師指出，雖然該執行長的物治所承接個案龐大，抽成非常多，卻沒有給治療師應有的晚間及周末出勤加給，以晚間8點後的居家服務為例，政府會再給385元加給，周末則會給770元，但治療師卻都沒拿到，「物治所根本是A很大」。
新北市衛生局副局長高淑真則回應，衛生局派案都有既定流程，會依照個案需求評估，絕無偏袒特定物理治療所或特定單位及個人的情形。
此外，該物理治療師更表示，按現行規定，一個長照服務個案只能服務三個月或12次，之後必須結案，但隨著長照經費減少，有些單位會把該給物理治療師服務的個案，交給非專業的照顧服務員，根本是便宜行事，導致物理治療師不但沒有案子可接，更有A單位左手進、右手出，派案給自家照服員，壟斷市場又非專業服務，抹殺長照專案本意。
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