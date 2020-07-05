快訊

指考最後一科考完了！ 考生開心喊：公民超簡單

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／人夫執行長疑為性侵渣男 同業再爆：偷A治療師加給

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該人夫為新北市某物理治療所執行長，臉書「靠北復健」也出現多篇討論文，現更有一名物理治療師同業向本報爆料，「執行長賺很大，新北大部分的長照個案都是他的治療所在接，抽成拿很多，但卻不給所內的治療師假日及夜間出勤加給，在業界風評很不好」，記者多次致電求證執行長，目前皆未獲回應。

爆料的物理治療師指出，該執行長經營長照物理治療所以來，拓展速度很快，除了新北市，更拓展到中南部，目前新北市大部分的長照個案都是他的治療所在接，也因此引起不少同業質疑，跟政府單位關係良好。

以單次長照物理治療服務1500元為例，政府補助7成，3成民眾自付，民眾提出申請後，會先由衛生局長照中心會同A單位社區整合型服務中心到府評估，再由長照中心照顧管理專員開出服務項目，由A單位派案給B單位如物理治療所，最後由物治所旗下的治療師出勤，治療師每次可拿到約1100元，A單位大約可抽150元，治療所則可抽200至300元。

但是，該物理治療師指出，雖然該執行長的物治所承接個案龐大，抽成非常多，卻沒有給治療師應有的晚間及周末出勤加給，以晚間8點後的居家服務為例，政府會再給385元加給，周末則會給770元，但治療師卻都沒拿到，「物治所根本是A很大」。

新北市衛生局副局長高淑真則回應，衛生局派案都有既定流程，會依照個案需求評估，絕無偏袒特定物理治療所或特定單位及個人的情形。

此外，該物理治療師更表示，按現行規定，一個長照服務個案只能服務三個月或12次，之後必須結案，但隨著長照經費減少，有些單位會把該給物理治療師服務的個案，交給非專業的照顧服務員，根本是便宜行事，導致物理治療師不但沒有案子可接，更有A單位左手進、右手出，派案給自家照服員，壟斷市場又非專業服務，抹殺長照專案本意。

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前自揭遭一名人夫性侵，網友也起底該人夫為新北市某物理治療所執行長，臉書「靠北復健」也出現多篇討論文。記者吳亮賢／翻攝
新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前自揭遭一名人夫性侵，網友也起底該人夫為新北市某物理治療所執行長，臉書「靠北復健」也出現多篇討論文。記者吳亮賢／翻攝

衛生局 性侵

延伸閱讀

中醫入長照 長者五禽戲做一周脫護腰

衛生局女員工墜樓之死 劈腿人夫神隱

衛生局墜樓女曝遭人夫性侵 正宮發聲：誰把我逼向絕境

新北衛生局女員工生前指控遭性侵 男主角疑刪光臉書

相關新聞

獨／人夫執行長疑為性侵渣男 同業再爆：偷A治療師加給

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該人...

衛生局墜樓女曝遭人夫性侵 正宮發聲：誰把我逼向絕境

新北市衛生局一名30歲的林姓女員工3日深夜墜樓身亡，她生前在臉書控訴，自己遭一名人夫強暴，「願用這條命，讓真相浮出檯面」...

新北衛生局員工墜樓前發文揭遭性侵 恐上一份工作發生

新北市衛生局一名30歲女性約聘員工前天半夜墜樓，據查該女在墜樓前數小時曾在臉書帳號及小帳發文，指自己被人夫性侵、長期暴力...

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該...

穿牆盜偷當鋪勞力士、珠寶 跳蚤市場變現90萬買賓士車

「穿牆盜」54歲尤姓男子6月13日凌晨3時許，涉嫌敲破北市中山區吉林路一家當鋪的櫥窗隔板，用鉤子偷走12支勞力士等手表及...

整地燒雜草遭火劫 男陳屍農地旁不排除中暑倒地被波及

64歲黃姓男子昨天到苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村山區整地，家人深夜仍不見人報案，今天凌晨被發現陳屍在農地旁草叢，他身體及農地、農具...

影／男山友登嘉明湖疑中風 台東空勤黑鷹馳援後送就醫

台東縣嘉明湖山區今天上午傳有陳姓男性登山客在妹池疑似腦中風，須緊急後送就醫，空中勤務總隊第三大隊第三隊（台東分隊）獲報出...

男子開車導航受困台南山區 警請人放狼煙引導脫困

導航誤導迷路再添一樁，台中市陳姓男子上月開車在台南東山山區，竟被引導至山區公墓邊坡受困。警方獲報趕往，最後請居民放狼煙，...

衛生局女員工墜樓之死 劈腿人夫神隱

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該...

新北衛生局女員工生前指控遭性侵 男主角疑刪光臉書

新北市衛生局林姓女員工前晚墜樓身亡，由於其生前在臉書留言指控遭人性侵，檢警認為案情不單純，懷疑與林女先前工作的男同事有關...

疑除濕機自燃釀災 基隆民宅火警屋主送醫

基隆市安樂區基金一路今早發生民宅火警，屋主說，看到除濕機起火燃燒，試圖滅火未能成功。消防人員趕到時，屋內滿是濃煙，布設水...

影／命大！中寮男跌落50米坡負傷 警消垂降驚險救援

南投縣中寮鄉33歲藍姓男子上山務農疑為撿拾物品，不慎滑倒跌落約50米深的山坡，因負傷疼痛也無法獨力爬回坡頂，急向妻子求助...

熱門新聞

海陸膠艇翻覆上兵拔管 承辦少校尋短不治

新北衛生局員工墜樓前發文揭遭性侵 恐上一份工作發生

房思琪翻版？衛生局女員工墜樓亡 父母可能提告

獨／平溪線隧道4遊客闖入玩命 火車司機員機警驚險急煞

衛生局墜樓女曝遭人夫性侵 正宮發聲：誰把我逼向絕境

負責漢光演習業務海軍少校輕生 臉書感慨敦睦染疫事件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。