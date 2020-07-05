整地燒雜草遭火劫 男陳屍農地旁不排除中暑倒地被波及

64歲黃姓男子昨天到苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村山區整地，家人深夜仍不見人報案，今天凌晨被發現陳屍在農地旁草叢，他身體及農地、農具等都有火燒痕跡，警方初步研判死者可能中暑或身體不適，燒雜草遭波及死亡，全案報請檢察官相驗，進一步釐清死因。

苗栗警察分局昨天深夜11點多接獲報案，通報苗栗縣山城救援協會等單位支援，今天凌晨1點多在頭屋鄉鳴鳳村山區發現黃男死亡多時，警方初步調查，現場農田及死者身上都有火燒痕跡，1部割草機也燒毀，黃男身體沒有其他明顯外傷，初步排除他殺，懷疑天氣熱，造成中暑或身體不適，走避不及發生意外。

苗栗縣今年6月也發生2起工地工人中暑事，尤其夏天氣溫飆高，苗栗市衛生所特別提醒預防中暑，衛生所指出，易中暑高危險群，包括老人、嬰兒及幼童，心臟病、高血壓患者及正在使用藥物治療者、工作過勞者或運動者、體重過重者。

4個預防中暑的方法，躲太陽、補水份、勤防曬、要通風，中暑初期身體感覺很熱、皮膚乾且發紅、體溫升高、心跳加快、呼吸加快，嚴重者會出現無法流汗、頭昏、頭痛、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，如果發生疑似中暑症狀，應盡速離開高熱環境，設法降低體溫。