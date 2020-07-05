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慎防夏季戲水釀意外 台中市消防局出動橡皮艇演練

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

近來天氣炎熱，不少民眾選擇前往游泳池、海邊戲水，但往年夏季往往會傳出溺水意外，台中市消防局為有效提升水域救援能力，第五救災救護大隊結合海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊，以及轄內警消、海龍義消分隊、松柏港義消分隊，分別在昨天、今天兩日在大甲區松柏漁港，舉行兩梯次跨單位水域救災訓練，全面提昇水域救溺技能，加強橫向單位救災默契。

台中市消防局表示，執行水域救援時，除現場水域環境、水流速判斷，更要搭配各項操作熟練度，此次訓練項目包括拋繩槍操作、拋繩槍射擊訓練、船舶岸際救援、橡皮艇操作，以及船外機保養及故障排除，並教導運用O、S、Z駕駛方式進行救援及閃避障礙物。

台中市消防局呼籲，民眾夏日戲水應在有合格救生人員的水域，了解水域周邊環境、遵守相關規定，提醒家長多注意家中子女遊憩安全，大雨期間應避免垂釣、河域工作，預防溺水發生。

台中市消防局在昨天、今天兩天在大甲區松柏漁港舉行水域搜救演練。圖／台中市消防局提供
台中市消防局在昨天、今天兩天在大甲區松柏漁港舉行水域搜救演練。圖／台中市消防局提供
台中市消防局在昨天、今天兩天在大甲區松柏漁港舉行水域搜救演練。圖／台中市消防局提供
台中市消防局在昨天、今天兩天在大甲區松柏漁港舉行水域搜救演練。圖／台中市消防局提供

台中市 溺水 海巡署

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