慎防夏季戲水釀意外 台中市消防局出動橡皮艇演練

近來天氣炎熱，不少民眾選擇前往游泳池、海邊戲水，但往年夏季往往會傳出溺水意外，台中市消防局為有效提升水域救援能力，第五救災救護大隊結合海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊，以及轄內警消、海龍義消分隊、松柏港義消分隊，分別在昨天、今天兩日在大甲區松柏漁港，舉行兩梯次跨單位水域救災訓練，全面提昇水域救溺技能，加強橫向單位救災默契。

台中市消防局表示，執行水域救援時，除現場水域環境、水流速判斷，更要搭配各項操作熟練度，此次訓練項目包括拋繩槍操作、拋繩槍射擊訓練、船舶岸際救援、橡皮艇操作，以及船外機保養及故障排除，並教導運用O、S、Z駕駛方式進行救援及閃避障礙物。