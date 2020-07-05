男子開車導航受困台南山區 警請人放狼煙引導脫困

導航誤導迷路再添一樁，台中市陳姓男子上月開車在台南東山山區，竟被引導至山區公墓邊坡受困。警方獲報趕往，最後請居民放狼煙，虛脫的陳男循著煙方向前進，花了3個多小時脫困，結束這山區驚魂記。

「怎麼越開越偏僻？」陳男上月28日上午10點多前往台南東山一處高爾夫球場打完球後，從東原山區導航返家時，衛星導航不明原因卻帶往山區公墓邊坡致開不出來。

看到四周都是一片山林小路困在其中，急煞陳某，緊急撥電向警方求助。白河分局東原派出所於接報，副所長羅文錦、警員簡鴻雄立即趕赴山區救援，並結合協勤民防義警加入搜尋。

由於山區訊號不良，訊號斷斷續續，陳緊張表示前方只有一支電線桿，但手機收訊差無法查詢正確位置，眼看時間一分一秒流逝，山區午後隨時會下大雨，警方急中生智請村民燃燒稻草並請陳男往白煙方向移動，終在下午1時許將民眾平安救出。