衛生局墜樓女曝遭人夫性侵 正宮發聲：誰把我逼向絕境

新北市衛生局一名30歲的林姓女員工3日深夜墜樓身亡，她生前在臉書控訴，自己遭一名人夫強暴，「願用這條命，讓真相浮出檯面」，網友也起底人夫就是林女生前曾任職的某物理治療所執行長，但人夫的正宮也在臉書發聲，「到底是誰想要把我逼向絕境？」並暗指曾進警局告發兩人關係。

正宮指出，「正當輿論一片倒的時候，經過一夜冷靜的思考，受夠了，我決定出來公開這一切」，她質疑，為何事發後林女不立刻報警，兩人又維持多久關係？「當初那單純的小女孩去哪了？」

正宮淚訴，「總把您當成是親妹妹看待，以為真心付出就會得到相對的回報，殊不知一步步把我自己逼上人生絕境，正當我不願相信這一切的時候，事實證明竟然是您…」，她更指出，林女拿著影片、錄音、照片，一步步地想要逼退自己，「當我下跪苦苦哀求還我老公及家庭時，那不為所動的表情，連眼都不眨露出那一抹冷笑，讓我瞬間清醒...」。

最後正宮更爆料，自己曾走進警局告發這一切，不知卻為何開始有人跟蹤，有黑衣人在公司徘徊，車子也被加裝跟蹤器手機定位，「甚至不惜一切找人傷害我的家人...到底怎麽忍心將這一切不堪到處散播及轉發給我的親友」，字句充滿委曲。

然而正宮貼文曝光後，隨即又被刪除，人夫、正宮的個人臉書及人父任職的治療所臉書也都已關閉，警方目前正介入調查中。

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