新北衛生局女員工生前指控遭性侵 男主角疑刪光臉書

新北市衛生局一名30歲女性約聘員工墜樓。記者王長鼎／翻攝

新北市衛生局林姓女員工前晚墜樓身亡，由於其生前在臉書留言指控遭人性侵，檢警認為案情不單純，懷疑與林女先前工作的男同事有關，全案朝性侵致羞憤自殺罪偵辦中；據了解，該名男同事在事發後刪光臉書文章，後來也關閉帳號，調查人員正清查局處附近監視器，確認事發時其有無在附近出沒。

林女在臉書留言「他宿醉強暴了我」，並指為了這件事「不知道哭過幾回」，還說自己「過了好長一段生不如死的日子」，哀傷的說自己「好像他眷養的狗」，「好不容易掙扎到房間門口開門爬出去，卻又硬生生的被人勾著脖子掩著嘴的拖回房」。

調查人員懷疑林女生前曾遭性侵，而且對方疑似是有婦之夫。不過，由於林女文章也提到「有徵信社找上了我」，並說「原來我不過是他想要休閒娛樂時的樂子」，以及「那天我毅然決然地離開他，從他每天挽留的電話簡訊，留在我車上的出差禮物……在後面聲聲追趕大喊北鼻，搞到我家附近的守衛隊出面等脫序事蹟，荒唐就在她也被徵信社找到下落幕」等語，也不排除和男女感情糾紛有關。

因案件涉及性侵致憂憤自殺，檢警主動偵辦調查，目前暫時冰存遺體，將擇期解剖是否有異狀。另一方面，由於林女指控的對象已刪光臉書文章，調查人員正清查局處附近監視器，清查其案發前後有無在附近出沒，也將傳喚其到案說明。

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