老翁大熱天累坐路邊快脫水 警護送到他堂哥家
桃園市平鎮區的77歲沈姓男子今天上午一個人出門，走路想到堂哥家聊天，沒想到卻迷路而且體力不支跌坐路旁，幸好遇上巡邏員警幫忙，健康才沒在大熱天熱出問題。
平鎮警宋屋派出所長姚金寶表示，沈男住平鎮區新光路，一早起床想起很久沒有中壢堂哥的消息，於是出門準備到堂哥家探視，沒想到他忘了路，而且上午艷陽高照，找不到路在大太陽底下一直走，熱得讓他體力不支坐在路旁。
宋屋派出所警員林家賢、莊才煥正好巡邏經過，看見沈男臉色慘白癱坐在路旁，上前關切時見他疑似體力不支有輕微脫水，說起話來有氣無力話又說不清楚，於是先到超商買飲料讓他補充體力，同時請他到陰涼處稍作休息。
沈男狀況好轉後，說要前往中壢區中榮路找「友人」，員警擔心他自行前往安全堪慮，等他說出地址後用巡邏車送他，到了之後才知道原來沈男口中的友人其實是堂哥。
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