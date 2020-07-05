老翁大熱天累坐路邊快脫水 警護送到他堂哥家

桃園市平鎮區的77歲沈姓男子今天上午一個人出門，走路想到堂哥家聊天，沒想到卻迷路而且體力不支跌坐路旁，幸好遇上巡邏員警幫忙，健康才沒在大熱天熱出問題。

平鎮警宋屋派出所長姚金寶表示，沈男住平鎮區新光路，一早起床想起很久沒有中壢堂哥的消息，於是出門準備到堂哥家探視，沒想到他忘了路，而且上午艷陽高照，找不到路在大太陽底下一直走，熱得讓他體力不支坐在路旁。

宋屋派出所警員林家賢、莊才煥正好巡邏經過，看見沈男臉色慘白癱坐在路旁，上前關切時見他疑似體力不支有輕微脫水，說起話來有氣無力話又說不清楚，於是先到超商買飲料讓他補充體力，同時請他到陰涼處稍作休息。