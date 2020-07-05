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影／命大！中寮男跌落50米坡負傷 警消垂降驚險救援
南投縣中寮鄉33歲藍姓男子上山務農疑為撿拾物品，不慎滑倒跌落約50米深的山坡，因負傷疼痛也無法獨力爬回坡頂，急向妻子求助，藍妻轉通報119，警消出動10多人將其救出，對於他摔落50米仍能活下來則直呼「命大」、「奇蹟」。
南投縣消防局指出，本月3日清晨3時許獲報有民眾失足墜落坡谷，位置約在中寮永福村永康國小附近山區，因初步回報深度恐逾30米，當下除派遣中寮、碧興等消防搜救團隊馳援搶救，同時群呼警義消共10多人前往協助拉繩索救人。
搜救人員表示，援救當下時近清晨，墜落處僅說明在中寮永康國小附近山上，地點不夠明顯，藍妻由親自下山帶路，且透過手機與藍聯繫定位，只是前往搜救路途中就發現，產業道路沿途路幅狹窄，且崎嶇難行，吊臂車根本無法駛入協救。
經確認藍男掉落處後，警義消10多人以人力現場架設繩索，垂降下切搜救，但因天色昏暗，且墜坡處周邊樹林茂密，視線不良也增加搜救難度，但仍冒險拉繩垂降，下切約50米才發現藍，而他雖負傷，但意識清楚，簡直奇蹟，真的命大。
據瞭解，藍男在中寮山區有工寮，平日會上山務農，事發當下是為撿東西，但山區近期降雨，地面濕滑一時沒踩好才跌落50米深坡；南投縣消防局表示，救出藍男確認其身體多處擦傷、右肩疑骨折，經送醫治療後性命無礙，不幸中的大幸。
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