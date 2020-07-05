台中新買酒測器失準 業界議論：執法怎心服口服？

台中市交通大隊去年透過台銀代辦共同供應契約，欲購買一批酒測器，有數家廠商參與投標，其中一家台中市業者以每台酒測器2.7萬餘元的價格取得標案，一共賣給交大172台。有酒測器業者指出，根據共同供應契約，酒測器的底標是11萬元，該家業者以低於行情許多的價格得標，但品質能否過關，引起業界討論。

有酒測器業者表示，上月陸續接到台中市的警員反映，新購買的酒測器有失準的狀況，數量不少。他認為執法不容輕乎草率，因為酒測器是會讓民眾牽涉到刑事責任的，若官方單位一昧的壓低價格，讓某些廠商能以超低價得標，產品卻沒有穩定性，「執法如何讓民眾心服口服？」

據業界人士透露，該批酒測器行情約為8萬至11萬，已沒有什麼利潤，但有業者可以2萬多元的超低價，取得台中市警局交大的標案，引發業界討論。雖然「主機賠錢出售、利潤從配件賺回來」是業界常見的手法，但酒測器以超低價出售，如何從利潤已經壓得很低的吹嘴賺回來？不過坊間一個吹嘴約10元至20元，也已幾乎無利潤，所以業者以低價得標，才會引起業界討論。