疑物理治療所執行長性侵 侯友宜：責令快速釐清

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到性侵、虐待、欺騙等血淚過往，宛如「房思琪的初戀樂園」中主角翻版。新北市長侯友宜說，已責令警察單位快速釐清，要給家屬一個明確的交代。

「想到你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」，林女墜樓前約6小時，用本人帳號在臉書發文，揭露深埋在心裡許久的創傷。據林女友人留言資訊透露，林女控訴的對象，正是某物理治療所執行長，也就是林女前一份工作的老闆，已婚，且有小孩。記者欲求證，但該執行長手機關機，至今仍無法聯絡上。

侯友宜表示，令人非常遺憾，對同仁採取了的行為，他很痛心也很難過、更遺憾，事實的真相他已責令警察單位快速釐清，要給家屬一個明確的交代。

至於涉案者疑似某物理治療所執行長，侯友宜說，案情真相還沒釐清，一切靜待司法警察調查，調查更完整更明確後，對被害者家屬才是真正撫慰。