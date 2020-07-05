聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑物理治療所執行長性侵 侯友宜：責令快速釐清
新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到性侵、虐待、欺騙等血淚過往，宛如「房思琪的初戀樂園」中主角翻版。新北市長侯友宜說，已責令警察單位快速釐清，要給家屬一個明確的交代。
「想到你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」，林女墜樓前約6小時，用本人帳號在臉書發文，揭露深埋在心裡許久的創傷。據林女友人留言資訊透露，林女控訴的對象，正是某物理治療所執行長，也就是林女前一份工作的老闆，已婚，且有小孩。記者欲求證，但該執行長手機關機，至今仍無法聯絡上。
侯友宜表示，令人非常遺憾，對同仁採取了的行為，他很痛心也很難過、更遺憾，事實的真相他已責令警察單位快速釐清，要給家屬一個明確的交代。
至於涉案者疑似某物理治療所執行長，侯友宜說，案情真相還沒釐清，一切靜待司法警察調查，調查更完整更明確後，對被害者家屬才是真正撫慰。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言