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BB槍狂射流浪狗 狠心男辯：被吠後的自我防衛

聯合報 / 記者胡瑞玲／連線即時報導

儘管流浪犬隻已掉頭跑走，吳男仍手持BB槍攻擊犬隻。圖／新北市動保處提供
儘管流浪犬隻已掉頭跑走，吳男仍手持BB槍攻擊犬隻。圖／新北市動保處提供

新北市動保處日前接獲通報，一名吳姓男子在五股區觀音山遊客中心停車場以BB槍射擊流浪犬隻，儘管吳男辯稱遭犬隻吠叫還做事撲咬才自我防衛，但動保處仍以違反動物保護法處以1萬5000元罰緩。

有民眾在觀音山遊客中心下方的停車場，錄影、拍照到一名吳姓男子用BB槍射擊流浪狗，經警察局蘆洲分局協助調查，並將相關行為人筆錄及影片事證提供動保處查處。

吳男表示，經常聽到該處有流浪狗攻擊路人事件，才會買BB槍防身，當天因有犬隻對他吠叫且作勢撲咬，他才會持BB槍射擊流浪狗。

動保處表示，從民眾拍攝的影片中可見，吳男從包包中拿出BB槍時，犬隻已掉頭朝後方跑走，但吳男仍朝犬隻射擊，就算犬隻已轉身逃跑，吳男還是繼續射擊犬隻，明顯違反自我防衛原則。

雖然吳男用BB槍射擊流浪犬，並未造成其犬隻肢體殘缺或重要功能喪失，但仍有故意傷害犬隻的行為，因此，動保處仍以違反動物保護法第6條規定，處以1萬5000元罰緩。

動保處表示，民眾若遇犬隻吠叫、作勢攻擊，應該要保持冷靜、緩慢向後退去，也可製造聲響驅趕犬隻，或以物品阻擋犬隻攻擊行為，不要以身體阻擋並面危害自身安全。

另外，也不要有攻擊犬隻的行為，不然除了恐遭受到犬隻反擊外，也可能因傷害犬隻而違法動物保護法。

吳男明顯違反自我防衛原則，並依違法動物保護法條例處以1萬5000元罰鍰。圖／新北市動保處提供
吳男明顯違反自我防衛原則，並依違法動物保護法條例處以1萬5000元罰鍰。圖／新北市動保處提供
民眾拍下吳男遇到流浪犬隻朝他吠叫、作勢攻擊。圖／新北市動保處提供
民眾拍下吳男遇到流浪犬隻朝他吠叫、作勢攻擊。圖／新北市動保處提供
吳男才想從包包拿出BB槍，流浪犬隻就掉頭準備跑走。圖／新北市動保處提供
吳男才想從包包拿出BB槍，流浪犬隻就掉頭準備跑走。圖／新北市動保處提供
儘管流浪犬隻已掉頭跑走，吳男仍手持BB槍攻擊犬隻。圖／新北市動保處提供
儘管流浪犬隻已掉頭跑走，吳男仍手持BB槍攻擊犬隻。圖／新北市動保處提供
儘管流浪犬隻已掉頭跑走，吳男仍手持BB槍攻擊犬隻。圖／新北市動保處提供
儘管流浪犬隻已掉頭跑走，吳男仍手持BB槍攻擊犬隻。圖／新北市動保處提供

流浪狗

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