影／心臟病搶救黃金6分鐘 桃男病發衝向警求助救一命

「心臟病搶救把握黃金6分鐘」，桃園市蘆竹區41歲患有心臟病的林姓男子日前晚間騎機車出外找朋友，行經南崁路突發胸口悶痛、呼吸困難，身上忘記扣攜帶「救心」藥丸，知道不能拖，緊急騎車就近衝到南派出所求救。

員警發現林男臉色發白，按著胸口、呼吸困難，立即報案消防局119，消防人員指導員警讓林男舒適坐下、放鬆心情按摩胸口，救護車趕到將林男送醫，警方今天上午表示，林男當時身上忘了攜帶心臟病藥品，生命危險，幸好機警求助把握黃金急救時間，及時送醫沒救回一命。

警方表示，林姓男子日前晚上騎機車突然衝進派出所，喊著心臟絞痛，請警方救他，警員見他手按著胸口、臉色發白、呼吸困難，於是趕緊讓他坐下來，隨即與119消防員報案求助，經了解才知道林男罹患心臟病發，並接受消防員指導讓林男坐下放鬆心神，等待救援，幸好消防救護車及時送醫。