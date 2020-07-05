網友約見嘿咻 得先買遊戲點數險被騙

45歲張姓男子透過網路聊天室結識一名自稱靈靈的女子，互相加LINE後，她以甜言蜜語討取張歡心，假借見面並深入交往等理由，要求張需購買點數才能見面，張昨晚到台南市中西區康樂街超商要買2千元點數，店員警覺有異報警，及時勸阻保住張現金。

張姓男子昨晚6點多，前往康樂街一家便利超商購買遊戲點數，一邊講電話，一邊操作機台欲購買價值2000元的點數時，超商店員發覺男子行為有異，立即通報市警二分局海安派出所巡邏員警吳明哲、張連高前來處理，員警到場了解後係交友詐騙的一貫手法，經勸說後，張男始恍然大悟取消購買點數的念頭。

據了解，網路社群通訊軟體，不時有面容姣好、身材火辣的美女，要求男性朋友加LINE聊天，然後再主動表示有兼職援交，要求對方購買遊戲點數支付。警方宣導假援交詐騙迷思手法，提醒民眾不要被騙。