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影／沒力了！2男子浮潛困在外礁 累趴水上摩托車帶上岸

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

兩名男子到新北市貢寮區海岸浮潛，一路游到澳仔漁港外發現體力不足，沒法自行上岸，困在礁石上待援。兩人看到海巡署弟兄出現才鬆了一口氣，由水上摩托車協助帶回岸上，化解危機。

海巡署北部分署第2岸巡隊今早表示，海巡署北基巡防區指揮部昨天下午4點多，接獲民眾通報在貢寮澳仔漁港外，有2名浮潛遊客受困於礁石上，無法游回岸邊。

巡防區指揮北部第2岸巡隊、艦隊分署第16（澳底）海巡隊前往救援，新北市消防局貢寮消防分隊同步前往救援。

海巡隊35噸巡防艇難以靠近礁岩區救人，因此由岸巡隊出動水上摩托車，騎到礁岩附近救人。2名受困者心喜終於可以脫困，先游到摩托車旁，並趴在固定在摩托車後方的浮板，慢慢被帶回澳仔漁港。

第2岸巡隊表示，受困民眾自石碇溪口處下水浮潛，一路往海中游去，疑被海流帶離預先設定的浮潛路線，導致體力不支，無法自行返回岸際。在岸上的同行友人發現後報案，所幸2人都無受傷，虛驚一場。

岸巡隊呼籲民眾從事水域遊憩活動，務必注意海象變化及自身安全。在海域或港區發生危難情事，可利用「118」免費報案專線，由海巡署人員協助處置或救援。

兩名男子到新北市貢寮區海岸浮潛困在礁石上，最後由海巡署弟兄騎水上摩托車協助帶回岸際，化解危機。記者邱瑞杰／翻攝
兩名男子到新北市貢寮區海岸浮潛困在礁石上，最後由海巡署弟兄騎水上摩托車協助帶回岸際，化解危機。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 貢寮

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