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國道1號載蔬果貨車翻覆小黃追撞 釀1死1傷
國道1號今凌晨2時發生嚴重車禍，一輛載運蔬果的大貨車行經北上10.6公里汐止路段時，因不明原因撞擊外側護欄翻覆，而一輛計程車疑未注意車前狀況追撞上去，大貨車司機傷重不治，計程車司機也受傷就醫。
國道警方初步了解，46歲林姓男子駕駛大貨車從五股出發，載運蔬果往基隆果菜市場，行經國道1號北向10.6公里汐止路段外側車道，不明原因撞擊外側護欄，撞斷燈桿後翻覆在內側車道。62歲黃姓司機開計程車，疑似未注意車前狀況追撞；警消到場後，用大吊車將大貨車拉起，救出林男，但送醫急救後，3時40分傷重不治。
警方指出，林姓男子酒測值待抽血檢驗，黃姓男子酒測值為零，詳細肇事原因還要進一步釐清，整起事故在清晨5時52分排除。
警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，避免超速及任意變換車道等，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。
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