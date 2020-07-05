影／羅東夜市人潮聚集小籠包店突發火警 民眾驚嚇狂逃

宜蘭知名羅東夜市昨晚8時許人潮最多的時候，位於142號前的一家小籠包店突然起火燃燒，熊熊烈火幾乎延燒至屋簷，店內客人嚇到狂奔，民眾也紛紛走避，此起火警造成店家老闆燒傷送醫，初步研判是瓦斯使用不慎起火。

每周六晚上的夜市生意最好、客人最多，昨晚8時許位於羅東鎮公園路、振泰街口的一處小籠包攤位，突然冒出火花，接著聽到民眾一陣驚叫，店內客人急著往外衝，當時在夜市逛街的遊客也驚嚇紛紛避離。

消防局昨晚8時半獲報，出動羅東分隊人車前往救援，火舌幾乎延燒至屋簷，所幸鄰近店家趕緊提滅火器幫忙滅火，也有人大喊快關掉瓦斯桶，以免釀成更大災害。