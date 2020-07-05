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房思琪翻版？衛生局女員工墜樓亡 父母提告警調通聯

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房思琪翻版？衛生局女員工墜樓亡 父母提告警調通聯

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到性侵、虐待、欺騙等血淚過往，宛如「房思琪的初戀樂園」中主角翻版，據瞭解，林女父母已依發文內容提出告訴，警方將依通聯資料與相關事證，進一步釐清案情。

「想到你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」，林女墜樓前約6小時，用本人帳號在臉書發文，揭露深埋在心裡許久的創傷。據林女友人留言資訊透露，林女控訴的對象，正是某物理治療所執行長，也就是林女前一份工作的老闆，已婚，且有小孩。

林女貼文中寫到，看著對方對外保持甜蜜家庭形象、曬恩愛，自己卻只能長期將傷痛隱埋，「自尊心往往是一根傷人傷己的針，但在這裡，自尊心會縫起她的嘴」，而對方更還持續對她威脅、動手，事後卻又下跪、道歉，「渣男行徑他一樣沒缺少。」

最後，林女寫下，「你們贏了，要跟這些記憶共存好難，我知道很多人愛我，但我恨我自己，願用這條命，讓真相浮出檯面」，數小時後即墜樓身亡，林女雙親得知消息後，立刻悲痛地北上處理後事，林女的友人們也在臉書表達不捨及痛心，大批網友也湧入林女臉書哀悼。

據了解，林女父母已依貼文提到林女生前曾遭強暴及林女友人提供的資訊提出告訴，警方將依查扣的通聯資料與相關事證，進一步釐清案情。

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新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡。圖／聯合報系資料照
新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡。圖／聯合報系資料照

衛生局 性侵

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