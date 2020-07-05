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影／台中南區鐵皮屋火警延燒 屋頂燒塌幸無人傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區復興路三段今天凌晨2時許傳出火警，民眾通報住家後方的客廳起火燃燒，台中市消防局獲報後，出動50名人力前往滅火，火勢在凌晨3時許撲滅，沒有人員受困或傷亡，燃燒面積約100平方公尺，一戶鐵皮屋的屋頂被燒塌，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清。

台中市消防局今天凌晨2時38分獲報，南區復興路3段的一處鐵皮屋傳出火警，當時報案人指稱後方客廳起火燃燒，消防局派遣第七救災救護大隊、大誠、東英、信義、國光及中區分隊、出動消防車14輛、救護車1輛、消防人員50名前往滅火，初期由信義分隊長廖健舟帶隊前往，第七大隊組長簡惟濱在場指揮，副大隊長陳樂億到場督導。

消防隊到場後回報，現場為鐵皮建物，2樓有火煙冒出，加派支援後，已在今天凌晨3時22分滅火，火勢延燒兩棟鐵皮屋，其中一戶2樓的屋頂被燒塌，燃燒面積約100平方公尺，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。

台中市南區復興路三段的鐵皮屋今天凌晨傳出火警，鐵皮屋頂被燒塌，幸無人員受困傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區復興路三段的鐵皮屋今天凌晨傳出火警，鐵皮屋頂被燒塌，幸無人員受困傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區復興路三段的鐵皮屋今天凌晨傳出火警，鐵皮屋頂被燒塌，幸無人員受困傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區復興路三段的鐵皮屋今天凌晨傳出火警，鐵皮屋頂被燒塌，幸無人員受困傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區復興路三段的鐵皮屋今天凌晨傳出火警，鐵皮屋頂被燒塌，幸無人員受困傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區復興路三段的鐵皮屋今天凌晨傳出火警，鐵皮屋頂被燒塌，幸無人員受困傷亡。記者陳宏睿／翻攝

台中市 火災

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