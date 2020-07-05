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新北衛生局員工墜樓前發文揭遭性侵 恐上一份工作發生

聯合報 / 記者施鴻基魏翊庭王長鼎／新北即時報導

新北市衛生局一名30歲女性約聘員工前天半夜墜樓，據查該女在墜樓前數小時曾在臉書帳號及小帳發文，指自己被人夫性侵、長期暴力對待，有網友搜出該男是某物理治療所執行長，不過記者致電並未獲回覆。據衛生局了解，該女在衛生局表現良好，若真的遭性侵恐是發生在2年前、前一份工作，也難敞開心房向人訴說。

該女生前發長文「願用這條命，讓真相浮出檯面」。據衛生局官員表示，該女辦理業務和網傳的起因並無直接業務接觸，而是負責長照創新業務，在局內表現認真、良好，人際互動，若真的有性侵恐是2年前的上一份工作，2年前到衛生局，想轉換工作環境，不過同仁都不曉得該女發文內容，因此也無協助。

據了解，在性侵案件中，除夫妻間的性侵以外，其他皆屬非告訴乃論之罪。且此案為媒體關注事件，經檢察官或司法警察知道後，就一定要依刑事訴訟法應即開始偵辦。另若能證明是因強暴致被害人羞忿自殺，依刑法226條可處10年以上有期徒刑。

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新北市衛生局一名30歲女性約聘員工墜樓。記者王長鼎／翻攝
新北市衛生局一名30歲女性約聘員工墜樓。記者王長鼎／翻攝

衛生局

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