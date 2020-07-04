住宅、校園接連失竊！北市萬華警逮人 籲警民齊防竊

台北市萬華區近月接連發生竊盜案件，失竊場所分別為一般住宅及校園，財損價值超過10萬元，失主相當困擾；所幸警方獲報後積極追查後，皆順利將犯嫌緝捕到案，繩之以法。

48歲蕭姓男子曾涉多起竊案，5月18日上午再度現身萬華區一處民宅周邊，他先是觀察附近環境，再以按門鈴、敲門方式，預判屋內是否有人，確認屋主外出不在家後，利用木棍破壞門窗入室行竊，搜刮屋內現金及百貨禮券，總價值約10萬餘元。

陳姓屋主返家後發現住家遭竊，立刻向警方報案，警方獲報後循線調閱監視器追人，不出15日就將蕭男通知到案，詢後依法送辦。

35歲吳姓男子4月2日晚上趁著清明連假期間，校園無人出入，潛入萬華區一所中學，他看準該校處室門窗老舊，破壞窗鎖後進入學務處行竊，將辦公抽屜內的手機、充電線及現金7000餘元偷走。

警方獲報後展開追查，5月8日循線至吳男位於新北市的住處逮人，詢後也依竊盜罪嫌送辦。