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住宅、校園接連失竊！北市萬華警逮人 籲警民齊防竊
台北市萬華區近月接連發生竊盜案件，失竊場所分別為一般住宅及校園，財損價值超過10萬元，失主相當困擾；所幸警方獲報後積極追查後，皆順利將犯嫌緝捕到案，繩之以法。
48歲蕭姓男子曾涉多起竊案，5月18日上午再度現身萬華區一處民宅周邊，他先是觀察附近環境，再以按門鈴、敲門方式，預判屋內是否有人，確認屋主外出不在家後，利用木棍破壞門窗入室行竊，搜刮屋內現金及百貨禮券，總價值約10萬餘元。
陳姓屋主返家後發現住家遭竊，立刻向警方報案，警方獲報後循線調閱監視器追人，不出15日就將蕭男通知到案，詢後依法送辦。
35歲吳姓男子4月2日晚上趁著清明連假期間，校園無人出入，潛入萬華區一所中學，他看準該校處室門窗老舊，破壞窗鎖後進入學務處行竊，將辦公抽屜內的手機、充電線及現金7000餘元偷走。
警方獲報後展開追查，5月8日循線至吳男位於新北市的住處逮人，詢後也依竊盜罪嫌送辦。
警方表示，兩件竊案犯嫌皆無業，因缺錢花用心生歹念而行竊，民眾除了在外出時應注意隨身財物，也應做好住宅防竊準備；警方肅竊盜案的決心跟強度不變，呼籲有心犯案的歹徒切勿心存僥倖，民眾如發生可疑人、事、物應勇於向警方舉報，警民共同維護治安。
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