獨／平溪線隧道4遊客闖入玩命 火車司機員機警驚險急煞

台鐵平溪線今天下午有4名遊客闖進隧道內，剛好當時火車進隧道，幸好資深司機員陳振芳發現光影，緊急煞車，才化險為夷。陳振芳當場勸離，感嘆「天堂有路你不走，地獄無門你偏闖，別拖我下水當劊子手」。

司機員陳振芳今天在臉書貼文，「你們若不要命，拜託，別拖我下水當劊子手」，指當時火車一入隧道，就感覺不對勁，還好來得及煞車，因為隧道太長，只好請他們入避車孔並當場勸離，「各位客倌、來平溪線，不是來玩命的！」

陳振芳說，還好他們只走到隧道中間，透過隧道外的光影，感覺有黑影浮動，就立即停車。若再走近點，他的視覺會有短暫盲點，只怕他也沒把握能停的住車。

陳振芳今晚接受本報訪問表示，這起事件發生在今天下午，地點就在平溪線的隧道內，當時真的很驚險，幸好緊急煞停才沒有發生事故，他呼籲遊客不要闖進隧道，是在玩命。