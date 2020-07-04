快訊

指考數甲／10年來最難 多選考微積分重挫中等程度生

最早通報新冠肺炎疫情者非中國 陳時中說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／騎樓擦撞爆口角 機車騎士持安全帽猛毆路人致腦震盪

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

19歲的張姓男子今天中午徒步行經台北市寧波西街一處騎樓，與一名年約40歲的林姓機車騎士發生擦撞，雙方當場爆發口角，張男欲持手機錄影，卻激怒林男，林一氣之下拿著安全帽一路追趕張男，不斷嗆聲「是沒看過流氓是不是？」最後在一間餐廳內毆打張男；張男事後前往醫院驗傷，預計明天會向警方報案。

據了解，當時2人在騎樓內因細故發生口角，張男欲持手機將林男錄下，卻因此激怒林男，張男眼看對方將機車停下、脫下安全帽準備靠近，便心生畏懼向後逃跑，未料林男快步緊追不放，甚至突然加速追逐，還不斷嗆聲「是沒看過流氓是不是？」、「你在跑啊！」、「X你娘老XX」。

2人在騎樓間追逐不遠，張男躲進一間餐廳內，林男也緊隨其後，進到店內後以手上的安全帽猛毆張男，導致張男頭、手受傷，還有輕微腦震盪症狀。

警方表示，目前尚未接獲相關報案，但經員警進一步詢問，當事人事後有到醫院驗傷，預計明天將正式向警方報案。

林男暴行全被張男錄下。記者李隆揆／翻攝
林男暴行全被張男錄下。記者李隆揆／翻攝

機車騎士 北市

延伸閱讀

【罩住安全6】半罩安全帽「一國兩制」 學者籲凝共識是否禁用

【罩住安全5】熱到不戴、戴好看的…安全帽違規取締南北兩樣情

被路樹壓重傷的女騎士 因傷勢嚴重今晚宣告死亡

【罩住安全4】提高西瓜皮帽安全性 標準局要修檢驗標準

相關新聞

新竹驚傳菲律賓移工溺水 救上岸時一度無呼吸心跳

新竹縣竹北市新月沙灣今天下午驚傳1名菲律賓籍移工溺水，被救上岸時已失去呼吸心跳，新竹縣消防局緊急將人送往中國醫藥大學新竹...

影／明知有監視器還硬偷 警方鎖定對象追查

台南市南區有娃娃機台主上月30日晚間9時多，發現放置娃娃機上的平板實體樣品不翼而飛，調出監視器畫面才發現，竊嫌戴口罩穿著...

影／騎樓擦撞爆口角 機車騎士持安全帽猛毆路人致腦震盪

19歲的張姓男子今天中午徒步行經台北市寧波西街一處騎樓，與一名年約40歲的林姓機車騎士發生擦撞，雙方當場爆發口角，張男欲...

台東天后宮觀音像近50萬元珍珠項鍊疑遭竊 警方偵辦中

台東市天后宮一尊觀音菩薩神像所掛的珍珠鍊，今天下午廟方人員發現鍊子不翼而飛，現場僅留下2顆珍珠，研判遭人扯走，廟方隨即報...

趁大樓施工侵入住戶偷金飾 男子扯發傳單監視器全都錄

台南市張姓男子去年底趁南區金華路二段一住宅大樓2樓屋內施工，工人出入樓梯間大門未關，侵入同棟4樓李姓住戶內，竊取金戒指、...

根本不是第一次！12%「初犯者」每月酒駕超過2次

「警察，我真的是第一次」許多酒駕被抓的民眾，最常在臨檢現場用自己是初犯向警方苦求原諒；根據台北市松德醫院針對初犯酒駕者行...

覬覦舊衣回收暴利 男子專偷回收箱長達10年

60歲陳姓男子覬覦舊衣回收暴利，偷遍北部地區社福團體的舊衣回收箱，將偷來的舊衣稍加整理再轉賣，雖曾被抓多次仍持續重操舊業...

移動式測速基隆1年抓2萬件超速 10大路段暑期加強告發

基隆市警局交通部統計去年移動式測速照相告發約2萬件，平均每月都有1500以上，暑期將至，警方加強移動式測速勤務，鎖定易超...

玉山單日往返攻頂頻生意外 體能不足摸黑登山是主因

國內旅遊解封，登山是防疫極佳運動，選擇登山人數增加，意外頻率也相對增加。尤其是熱門登山路線玉山，很多民眾挑戰單日往返，卻...

影／驚險一瞬間！水泥灌漿車疑煞車失靈 暴衝慘撞無辜轎車

驚險一瞬間！1輛水泥灌漿車疑似煞車故障失靈，沿途失控衝撞上分隔島，又偏離往後撞到正在停等紅燈的轎車。轎車無辜遭撞擊，車頭...

影／中市汽車租賃公司槍擊案 警已逮1嫌及找到2車

台中市西屯區一家汽車租賃公司，疑發生股東間財務糾紛，昨天下午高雄地區的3名股東至台中與經營者對帳，期間突有一夥人闖進，朝...

影／女山友攀八通關古道摔落 意識模糊腳踝骨折直升機救援

57歲林姓女山友參加登山隊攀登八通關越嶺線，今天上午在步道23.2公里處摔落約20公尺高度，疑似撞到頭部，意識模糊且腳踝...

熱門新聞

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

柯建銘兒涉毒 律師：案情進展正受輿論影響，可能無罪

順腳一踢7萬沒了！他見雷達測速器想起曾被拍 怒踢下田

台南鹽水民宅火警一死3人搶救中 疑電線走火釀災

新北衛生局女員工深夜從辦公大樓墜落停車場 送醫不治

「狗養的」引爆殺機？ 台南男殺鄰居夫妻丟凶刀後投案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。