影／騎樓擦撞爆口角 機車騎士持安全帽猛毆路人致腦震盪

19歲的張姓男子今天中午徒步行經台北市寧波西街一處騎樓，與一名年約40歲的林姓機車騎士發生擦撞，雙方當場爆發口角，張男欲持手機錄影，卻激怒林男，林一氣之下拿著安全帽一路追趕張男，不斷嗆聲「是沒看過流氓是不是？」最後在一間餐廳內毆打張男；張男事後前往醫院驗傷，預計明天會向警方報案。

據了解，當時2人在騎樓內因細故發生口角，張男欲持手機將林男錄下，卻因此激怒林男，張男眼看對方將機車停下、脫下安全帽準備靠近，便心生畏懼向後逃跑，未料林男快步緊追不放，甚至突然加速追逐，還不斷嗆聲「是沒看過流氓是不是？」、「你在跑啊！」、「X你娘老XX」。

2人在騎樓間追逐不遠，張男躲進一間餐廳內，林男也緊隨其後，進到店內後以手上的安全帽猛毆張男，導致張男頭、手受傷，還有輕微腦震盪症狀。