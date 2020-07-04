新竹驚傳菲律賓移工溺水 救上岸時一度無呼吸心跳

新竹縣竹北市新月沙灣今天下午驚傳1名菲律賓籍移工溺水，被救上岸時已失去呼吸心跳，新竹縣消防局緊急將人送往中國醫藥大學新竹醫院急救，據了解目前溺水移工已恢復生命跡象，但仍未脫離險境。

中國醫藥大學新竹醫院晚間6點指出，這名溺水的菲籍患者經過醫療團隊急救已經恢復呼吸心跳，但因情況仍不穩定，尚在加護病房救治中。

據了解，溺水的移工是今天下午與朋友前往新月沙灣戲水，同行友人表示，因為今天是難得休假日，加上天氣炎熱才會選擇鄰近的海邊戲水，但在下午3時許時，意外突然發生。

新竹縣消防局接獲民眾報案時，報案民眾一度指出現場有2人溺水，緊急出動救援到場時，則是只發現1人，經向同行移工確認僅1人溺水，但溺水的移工被救上岸時已沒有呼吸心跳，被送醫急救，溺水原因則還有待釐清。