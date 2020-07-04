影／明知有監視器還硬偷 警方鎖定對象追查

台南市南區有娃娃機台主上月30日晚間9時多，發現放置娃娃機上的平板實體樣品不翼而飛，調出監視器畫面才發現，竊嫌戴口罩穿著白色內衣入內，行竊前堂而皇之的看了監視器一眼，仍伸手在娃娃機台取下平板後往內衣裡頭塞，隨即快步離去，「明知有監視器還是硬要」，民眾今天將畫面po上《台南爆料公社》引發討論，台南市警六局金華派出所表示，已鎖定對象追查中。

這起竊盜案也引發討論，民眾反映「外面不好生活 ，所以想進去蹲」、「好敢」、「舉頭三尺有監視器，該為自己犯下的錯買單」。也有民眾認為，為什麼東西不收在倉庫，要放在娃娃機上面，而且幾乎是每個娃娃機上面都放，實在搞不懂，更有民眾直言「這是考驗人性」。

金華派出所表示，已調閱相關監視器並釐清疑犯偵辦中。據了解，警方已鎖定對象，惟當事人居無定所，正循線追查中。