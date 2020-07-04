約聘員工墜樓 新北衛生局：工作、人際正常

新北市衛生局一名30歲女性約聘員工昨半夜從衛生局樓上墜落不治。記者王長鼎／翻攝

新北市衛生局一名30歲女性約聘人員昨半夜從辦公大樓墜樓不治，警方初步調查疑似為情感因素。新北市衛生局官員表示，該員工上班都正常、交辦的任務也都可完成。對於外傳該女曾被約談，該官員表示並無約談她，她和同事互動也正常，目前配合警方調查，如為情感因素尊重家屬隱私，相關的後事依相關勞保等進行。

該約聘員工昨下午5點多被同事發現失蹤，警方調閱監視器研判她尚未離開大樓，卻在深夜從9樓頂墜落，送醫後不治。

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