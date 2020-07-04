89歲老翁騎機車看釣魚受困沙灘 警方及時救援

台東市1名89歲老翁騎機車到海邊看人釣魚，機車在沙灘上空轉倒地壓住老翁，所幸釣客通知警方到場協助老翁脫困。

台東縣警察局台東分局今天表示，昨天傍晚接獲報案，台東市成都南路底靠海邊發生交通事故，執勤警員到場後，會同救護人員一同在海灘上搜尋，發現1高齡老翁在海灘上遭機車壓住動彈不得，經員警及救護人員協助才脫困。

警方調查，老翁今年89歲，住在距離海邊不遠處，獨自騎乘機車到海岸邊看人釣魚，因機車車輪在沙灘空轉後倒地，老翁無力攙扶被機車壓住，幸經民眾報案，由警消人員趕到救援。

台東分局表示，員警及救護人員攙扶老翁並將他的機車推上柏油路面，檢視老翁沒有明顯外傷，為確保老翁安全，一路跟隨老翁機車後方，安全護送老翁到家。

台東分局呼籲，最近天氣炎熱，提醒民眾，老幼、慢性病患者等族群避免在天氣炎熱時單獨出門，待在室內保持通風涼爽，避免意外發生。