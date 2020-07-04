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趁大樓施工侵入住戶偷金飾 男子扯發傳單監視器全都錄

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

台南市張姓男子去年底趁南區金華路二段一住宅大樓2樓屋內施工，工人出入樓梯間大門未關，侵入同棟4樓李姓住戶內，竊取金戒指、金項鍊、彌月金牌等金飾，裝入自備袋子後離開，被監視器拍個正著，張辯稱到大樓為候選人發宣傳單，但哪個候選人卻忘了，法官並未採信，認他犯毀越門扇侵入住宅竊盜罪，處11月徒刑，可上訴。

檢警調查，張是室內裝修工人，去年12月30日下午2時8分，見南區金華路二段巷弄內2樓屋內施工，趁工人出入樓梯間大門未關，走上同棟4樓李宅，破壞門鎖後，侵入住宅內，竊取金戒指6個、金項鍊5條、彌月金牌3組、金頂帶夾1個等財物，得手裝入自備袋子內，徒步至附近停車場，駕駛轎車離去。李察覺遭竊報警，經調閱附近監視錄影器畫面，循線查獲。

張否認竊盜，他辯稱，當日他有進入該棟住宅大樓，但只到2樓並沒有走上4樓，那天他是要去發候選人傳單，沒有遇到發傳單的人，只在樓梯間跟一位撿回收阿桑講話後離開，並沒有竊取任何物品。

檢警調閱監視器畫面，發現張駕駛轎車停在住宅大樓附近停車場，下車後，他手上未持袋子走至住宅大樓巷道，見1樓大門未關閉，下午2時8分逕自走入大樓約30分鐘後走出大門，10分鐘後他手持一個袋子再次進入大樓1樓大門，30幾分鐘後，他手持一個袋子走出該大樓，步行至停車場後駕車離開。

現場工人證稱，案發當天約下午2時，他到該棟大樓2樓工作，直到下午5時許收工離開。他說，當時有看到張出現在該大樓，第1次在1樓外面，張手上沒有拿東西；第2次張往樓上高層走，手上也沒有拿東西；第3次張從3樓下來，手上有拿東西。他說，張從下午2時8分穿外套進來，約3時27分許離開時已脫下外套，手持一袋物品離開，期間他在2樓工作有敲打聲，上面樓層也是循著他們施工同時才會發出敲打的聲音。

張辯稱，要幫候選人發傳單，約定集合地方，既非在住宅大樓，何以他2次進出該大樓，目的為何？前前後後在內滯留1個多小時，檢察官訊問他為哪一個候選人發宣傳單，他竟說忘了。

台南地院審酌，張值青壯年，有謀生能力，不以正當途徑獲取財物，危害社會治安及他人財產安全，且犯後仍不知坦然面對等一切情狀，量處11月徒刑。

張姓男子辯稱，到大樓為候選人發宣傳單，但哪個候選人卻忘了，法官並未採信，認他犯毀越門扇侵入住宅竊盜罪，處11月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
張姓男子辯稱，到大樓為候選人發宣傳單，但哪個候選人卻忘了，法官並未採信，認他犯毀越門扇侵入住宅竊盜罪，處11月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

停車場 竊盜

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