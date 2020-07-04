移動式測速基隆1年抓2萬件超速 10大路段暑期加強告發

基隆市警局交通部統計去年移動式測速照相告發約2萬件，平均每月都有1500以上，暑期將至，警方加強移動式測速勤務，鎖定易超速10大路段取締，包括台62線、基金一二路、調和街、明德一二路等。調和街上月中發生一死一傷車禍，就是因為車速過快肇事，警方在調和街1周就告發78件超速，提醒民眾注意自身安全，也避免荷包失血。

交通隊表示，上月16日8時55分許，調和街附近，吳姓駕駛人無照騎乘重機車附載1人行經上開路段時未減速，機車自撞路旁燈桿，經送三軍總醫院急救傷重不治，造成1死1重傷事故。

警方經現場道路狀況及監視器畫面研判，當事人疑似因車速過快導致事故發生，為加強車輛速度管理工作，避免憾事發生，交通警察隊及第二分局在調和街附近加強交通執法，經統計6月20日起至6月26日止取締違規超速共78件，警方強力執法，該路段交通事故減少很多。

交通隊副隊長吳誌權表示， 交通部有配發各分局移動式測速照相，在易超速、違規或民眾檢舉熱區加強執法，都會在前方100到300公尺設牌警示，提醒民眾注意前方有拍照告發，每年取締件數約2萬件，每月都有1500件以上。

各分局警方鎖定10大易超速路段加強超速告發，包括台62線、基金一二路、南榮路、北寧路、調和街、明德一二路、基金一二路、麥金路、北濱、八德路等，並會視狀況隨時調整。