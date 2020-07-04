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影／覬覦舊衣回收暴利 男子專偷回收箱長達10年
60歲陳姓男子覬覦舊衣回收暴利，偷遍北部地區社福團體的舊衣回收箱，將偷來的舊衣稍加整理再轉賣，雖曾被抓多次仍持續重操舊業，據了解，陳男犯案時間長達10年，被舊衣數量超過上千公噸。檢警今年經過長期間跟監搜證，將陳姓男子父子二人依竊盜罪移送法辦，也呼籲相關社福團體做好防護措施。
陳男到案後供稱，以前是幫從事舊衣回收業的姑姑處理舊衣回收，知道相同慈善團體的舊衣回收箱都會用相同鑰匙，姑姑沒做之後，才會持鑰匙去回收舊衣，或是將堆放在舊衣回收箱外面的衣服收走，拿到泰山區的回收廠賣掉，還說只是用來糊口飯吃。
陳男19歲兒子辯稱，只是在等兵單前協助父親從事回收舊衣，就像在家裡忙做宣事，不清楚是偷衣服。
據了解，受害的主福團體包括台北市身心障礙者權益促進會、板橋博愛公益服務協會、土城身障自立協會、新北市脊隨損傷者協會、新北市唐氏症家長協會、新北市聾啞福利協進會等至少超過10個慈善團體。
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