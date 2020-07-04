年破案24件 李政賢獲全國刑事鑑識楷模

屏東縣警察局鑑識科警務員李政賢，從事鑑識工作長達15年，從犯案現場尋找細微破案契機，108年採獲關鍵跡證成功移送犯嫌案件高達24件，最近獲頒「全國刑事鑑識楷模」。

41歲的李政賢警察大學鑑識科學系畢業，李政賢表示，從小就愛看偵探小說，因此考警察大學時，直接就選了鑑識科學系，喜歡在蛛絲馬跡中尋找能破案的證據，「破案」是讓他一直獨鍾於鑑識工作的最主要動力。

從事鑑識工作15年，李政賢表示，隨著時間與經驗的堆疊，慢慢積累了現場勘察的技術與經驗，訓練觀察力與邏輯思考的能力，科技的進步加速了比對指紋、鑑定DNA的時間，鑑定的基本技術還是很重要。

李政賢說，印象較深刻的案件，是去年屏東潮州鎮的一起縱火案件，犯嫌為了躲避監視器鏡頭拍攝，從屋後圍牆攀爬入屋內縱火，造成行動不便的被害人死亡，嫌犯將房門從內部上鎖，營造只有被害人獨處假象，現場跡證在大火中被破壞殆盡，後來偵辦小組研判出犯嫌攀爬路徑，他在屋後圍牆採到嫌犯指紋，終於讓嫌犯俯首認罪。

李政賢說，他曾經調到處理家暴案件的單位，想體驗其他工作的不同，3年後還是回到他最有興趣的鑑識工作。他說，刑案現場常常是很髒、很臭，從事鑑定工作除了縝密、細心外，還要沉得住氣。

由於工作長期接觸刑案現場及遺體，李政賢到刑案現場總會抱著敬畏之心，曾經負責比對無名屍的指紋，在比對確認身分後聯繫承辦單位，卻在電話還沒接通前，從話筒中隱約傳來一聲「謝謝」，更像是有人貼在耳邊傳來聲音，感覺冥冥之中存在著神秘的力量。

李政賢說，15年來，他就只碰過這麼一次「特殊」事件，鑑識工作不只能協助生者，也有機會幫助無法說話的死者，更貼切詮釋「為死者言，為生者權」宗旨。

「全國刑事鑑識楷模」全國只有8人獲表揚，李政賢說，破案是團隊的合作，獲頒楷模獎，只是代表鑑識科去領獎。