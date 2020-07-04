玉山單日往返攻頂頻生意外 體能不足摸黑登山是主因

國內旅遊解封，登山是防疫極佳運動，選擇登山人數增加，意外頻率也相對增加。尤其是熱門登山路線玉山，很多民眾挑戰單日往返，卻因體能不足等因素，導致主峰線不斷傳出救援案件，多是單日往返玉山的隊伍，玉管處提醒，遊客要評估體能狀況，更不能擅自變更路線，增加風險。

玉管處表示，6月21日山友單日往返玉山主峰，因體力透支腳軟左膝蓋碰撞到階梯，無法行走。玉管處人員抵達現場將傷患膝蓋固定包紮後，由搜救人員將傷患輪流揹負下山。

隔了3天，又有山友單日往返玉山主峰，摸黑回程墜崖掉落邊坡，派人抵達現場架設繩索拉繩救援，每次意外，都讓救難人員得冒險上山救援，還要耗費人力，輪流將傷患背運下山，對人力是相當大的負擔，而意外原本都可避免。

信義鄉金姓山友說，雖然登山運動興盛是好事，但登山一定要做好訓練和準備。玉山國家公園有適合親子活動的戶外場域，但不能就以為是「公園」，就可以輕鬆登山。

玉管處表示，玉山主峰單日往返行程，由塔塔加登山口海拔約2600 公尺，急遽陡升攀登至海拔3952公尺的玉山再陡降返回，海拔上升及下降落差1352 公尺，路線長達約21.8 公里，須在12小時內攀登完成，困難度極高，對於高山適應及體能狀況極大考驗。

民眾申請入山時，應審慎衡量自身狀況；行進間如發生高山症或體力不支情況，應立即停止登山活動並折返下山，確保自身安全。入園時間原則為清晨5時以後，出園時間原則為下午17 時以前。為安全考量，上午10時以前未扺達排雲山莊者，請一律折返下山。